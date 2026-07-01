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El homenaje de Arguineguín se salda con éxito de convocatoria y da nombre al Muelle de la Esperanza

El muelle ha pasado a denominarse Muelle de la Esperanza tras la colocación de una placa simbólica por parte del Obispado de Canarias y Puertos Canarios. La obra de teatro "Historias de sal", dentro de "Puertos Abiertos", y la presentación de la marquesina para el Día del Carmen completaron una jornada de memoria, cultura y convivencia.

El homenaje de Arguineguín se salda con éxito de convocatoria y da nombre al Muelle de la Esperanza

El homenaje de Arguineguín se salda con éxito de convocatoria y da nombre al Muelle de la Esperanza / LP/DLP

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Las Palmas de Gran Canaria

El Puerto de Arguineguín, en Mogán, acogió este miércoles un homenaje que se cerró con éxito de convocatoria y una destacada respuesta de vecinos, representantes institucionales, comunidad portuaria y personas vinculadas al ámbito social y religioso. La cita, organizada por el Obispado de Canarias y Puertos Canarios, sirvió para recordar la visita del papa León XIV y rendir homenaje a las personas que han perdido la vida en la ruta atlántica.

Durante el acto se colocó una placa simbólica para dejar constancia de esta efeméride y de su mensaje de memoria, acogida y dignidad. Desde este miércoles, el muelle ha pasado a denominarse Muelle de la Esperanza, un nombre concebido para proyectar desde el puerto un mensaje permanente de respeto, solidaridad y compromiso con la vida.

José Gilberto Moreno, director de Puertos Canarios, subrayó que "el Muelle de la Esperanza no es solo un nombre: es una declaración de principios. Queremos que este espacio recuerde la visita del papa León XIV, pero también a quienes han perdido la vida en el océano y a todas las personas que siguen buscando una oportunidad de futuro en la ruta atlántica".

Moreno destacó además que "los puertos canarios son infraestructuras de servicio, pero también lugares de encuentro, memoria y humanidad. Esta placa quedará como un símbolo de acogida, de respeto y de esperanza compartida".

La jornada incluyó la representación de la obra de teatro "Historias de sal", que continúa su recorrido por los puertos canarios dentro del proyecto "Puertos Abiertos". La propuesta escénica volvió a conectar el espacio portuario con la memoria del mar, las vidas que lo atraviesan y la necesidad de mirar los puertos como lugares abiertos a la ciudadanía.

Durante el encuentro se ofrecieron también detalles sobre la intervención prevista en la marquesina del puerto de cara al Día del Carmen, en un espacio que reforzará la presencia de la tradición marinera y la identidad local. Al finalizar el acto, el Ayuntamiento de Mogán ofreció una merienda a las personas asistentes.

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Puertos Canarios realiza un balance muy positivo de una convocatoria que combinó memoria, cultura, participación ciudadana y compromiso institucional. Con la denominación Muelle de la Esperanza, el Puerto de Arguineguín incorpora un nuevo símbolo para Canarias y para todas las personas que miran al mar como lugar de partida, de llegada y de esperanza.

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