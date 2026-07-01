'Mamalona', la furgoneta de Isaac Reyes y Laura Ramos que recorrerá 7.000 kilómetros por Europa para poner a Valleseco en el mapa

En menos de dos semanas, Isaac Reyes pondrá primera a su furgoneta Mamalona para emprender un viaje que pretende llevar el nombre y los productos de Gran Canaria por distintos rincones de Europa. Junto a su pareja, Laura Ramos, este vecino de Valleseco iniciará el próximo 16 de julio una aventura a la que han bautizado como “Metamorfosis Viajera”, un proyecto que sumará no solo kilómetros, sino también experiencias para esta pareja. Este nombre no es casual, pues la iniciativa se inspira en las mariposas, tanto en sus viajes desde América hasta Canarias, como en su proceso de metamorfosis, pues Isaac encuentra en este reto una oportunidad para volver a renacer transformado en una persona más fuerte.

Aunque el viaje está ya a punto de comenzar, la idea empezó a gestarse hace un año, cuando Isaac y Laura comenzaron a ver contenido en redes sociales sobre viajeros que recorrían el mundo a bordo de furgonetas camperizadas, algo que despertó su curiosidad. En realidad, fue Isaac quien dio el primer paso, pues de los dos, él mismo se define como el “más aventurero”, aunque Laura tampoco puso resistencia.

Sidras de Valleseco que viajarán a bordo de la furgoneta de Isaac. / ANDRES CRUZ

Una ruta marcada por la libreta y el mapa

Sin embargo, no fue hasta principios de este año cuando todo empezó a tomar forma. Ambos llevan meses anotando cada detalle del viaje en una pequeña libreta, donde están recogidas las rutas previstas, los gastos, las paradas y cualquier aspecto relacionado con la organización. Un proceso que, como reconoce Isaac, ha sido una “locura”.

Tras muchas horas con el mapa sobre la mesa, la ruta ya está trazada. El primer gran reto llegará incluso antes de poner las ruedas sobre el asfalto, pues tendrán que superar las 33 horas de travesía en barco hasta Huelva, donde permanecerán dos días. Desde allí, viajarán a Portugal para continuar por Galicia, Asturias, Cantabria, Bilbao, Santander y Barcelona. Entre todos esos destinos, Asturias tiene un significado especial para Isaac, ya que comparte con Valleseco una tradición sidrera. La intención de la pareja es seguir avanzando hasta Italia siempre y cuando los recursos económicos y los patrocinadores que consigan durante las próximas semanas lo permitan. En total, calculan que recorrerán 7.000 kilómetros al ritmo de clásicos de los años 70, 80 y 90 mezclados con reguetón y pop latino.

Una casa sobre ruedas con sello canario

Mientras el calendario avanza, la camper ya casi es un hogar sobre ruedas. Dispone de ducha, cocina, barbacoa, dos neveras, armario, despensa, router, aire acondicionado, cama y un amplio espacio de almacenamiento bajo los sillones. “Espacio hay, lo que hay que saber es armar el puzzle”, explica Isaac entre risas.

Pero Mamalona también se convertirá en un escaparate móvil de la identidad de Valleseco y de Gran Canaria. En su interior viajarán botellas de sidra de Valleseco, cuadros de artistas locales, productos de limpieza de coches, velas artesanas y prendas confeccionadas por costureras. Además, todo estará protegido mediante una cámara de seguridad que ya está instalada en el interior del vehículo. Isaac reconoce que, al principio, encontrar patrocinadores no fue sencillo, pues muchos no terminaban de comprender el objetivo de la aventura. Sin embargo, la percepción cambió cuando descubrieron que el proyecto era una oportunidad para acercar a Europa las historias, las tradiciones y los productos de los municipios de la isla. Desde ese momento, doce colaboradores decidieron sumarse a esta aventura.

Isaac Reyes instala la terraza de su furgoneta. / ANDRES CRUZ

Incertidumbre y transformación personal

Mientras llega el día de la salida, Isaac y Laura ya han comenzado a compartir el proyecto en redes sociales y no descartan grabar vídeos diarios para plataformas como TikTok, YouTube o Instagram para mostrar las curiosidades de los lugares que visiten y los retos que puedan aparecer en el camino.

Isaac es consciente de que una aventura de estas características implica incertidumbre. “Siempre llevas el corazón un poco trincado porque no sabes lo que te puedes encontrar por el camino”, explica. Sin embargo, esas dudas no pesan más que las ganas de descubrir nuevos lugares, pues Isaac confía en que esta experiencia le permitirá conocer rincones diferentes, nuevas personas y otras tradiciones. También sabe que compartir tantos días en un espacio reducido es un reto para la pareja, pero considera que será una oportunidad para mejorar la comunicación entre ambos y fortalecer su relación. De lo que está seguro es que al final del día en Mamalona siempre se sentirá “como en casa” y está convencido de que este viaje le servirá para “crecer” y, por supuesto, para “poner a Valleseco en el mapa”.