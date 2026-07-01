La Universidad de Verano de Maspalomas aborda la prevención del suicidio juvenil en Canarias desde una perspectiva comunitaria

La Universidad de Verano de Maspalomas ha puesto el foco en la prevención del suicidio juvenil en Canarias con la celebración del curso ‘Juventud y Suicidio en Canarias’, una propuesta formativa que aborda esta realidad desde una perspectiva comunitaria, social y de salud pública.

El psicólogo clínico y doctor por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria José Manuel Rodríguez Pellejero, coordinador del curso, defendió durante su intervención que el suicidio no debe entenderse únicamente como un problema individual ni exclusivamente psiquiátrico.

“El suicidio no es la enfermedad de alguien aislado, sino un problema comunitario y de interés común”, expuso Rodríguez Pellejero durante la ponencia ‘Niveles de Prevención: Lugares, Vínculos y Formas de vida’.

El especialista subrayó que muchos casos pueden prevenirse y que la prevención debe comenzar antes de que aparezca una crisis suicida. “La probabilidad de prevenirlo aumenta cuanto antes empiece la prevención. El suicidio se previene antes de las crisis suicidas”, afirmó.

Crear lugares para la vida

Rodríguez Pellejero explicó que el curso no se centra en una visión exclusivamente clínica o psicopatológica, sino que apuesta por un modelo de salud pública basado en la evidencia, con atención a los entornos, los vínculos y las condiciones de vida de la juventud. “Prevenir el suicidio en Canarias es hacer que los jóvenes quieran vivir y seguir creciendo en este mundo, en esta tierra, con nosotros”, señaló.

El psicólogo incidió en que el suicidio está conectado con factores sociales, educativos, familiares y emocionales, por lo que no puede atribuirse la responsabilidad únicamente al sistema sanitario, al profesorado o a las familias.

“Todos participamos, de alguna manera, en la construcción de lugares para la vida”, afirmó, antes de advertir de que, si no se actúa de forma colectiva, también se pueden generar contextos de sufrimiento invisibles. Según expuso, los estudios muestran que la reducción del suicidio juvenil está más relacionada con los contextos de desarrollo que con la atención a la crisis individual. Por ello, reclamó ampliar el enfoque preventivo y situarlo en el conjunto de la sociedad.

Curso de Juventud y Suicidio en Canarias / LP/DLP

El papel de los medios de comunicación

El curso también abordó la responsabilidad de los medios en el tratamiento informativo del suicidio. La periodista Yaiza Perera Soler, jefa de sección en El Mundo y coordinadora del proyecto ‘Once Vidas’, recordó que “cada día mueren en España once personas por suicidio”. “Son vidas rotas por un intenso sufrimiento y desesperanza a los que no se ha podido dar respuesta a tiempo”, señaló Perera, quien definió el suicidio como un problema social de primer orden con un impacto emocional profundo en el entorno familiar y comunitario.

La periodista advirtió de que esta realidad continúa marcada por el estigma y también por una cobertura mediática que, históricamente, se ha movido entre el silencio y el sensacionalismo.

En este sentido, defendió la necesidad de una información responsable, formada y útil para la ciudadanía, que ayude a comprender mejor la conducta suicida, derribe mitos, acerque recursos de ayuda y ofrezca testimonios de esperanza.

Una reflexión desde la Universidad de Verano

A la presentación de la primera jornada asistieron Elena Álamo Vega, concejala de Presidencia, Recursos Humanos, Cultura, Igualdad, Juventud y Educación del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana; Guillermo Morales, director de la Universidad de Verano de Maspalomas; y Eduardo Armas, concejal de Vías y Obras.

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La Universidad de Verano de Maspalomas está organizada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo de Gran Canaria. Con este curso, Maspalomas abre un espacio de reflexión sobre la prevención del suicidio juvenil y sobre la necesidad de construir entornos más seguros, atentos y habitables para la juventud canaria.