Maspalomas reúne a 27 jóvenes de 15 países en el Camp Internacional Rotary

Maspalomas vuelve a convertirse en punto de encuentro internacional con la inauguración del XII Camp Internacional Rotary Maspalomas, una iniciativa que reúne durante una semana en el sur de Gran Canaria a 27 jóvenes procedentes de una quincena de países.

El acto inaugural contó con la presencia del alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez; la concejala de Cultura, Elena Álamo; la asesora de la Consejería de Solidaridad Internacional del Cabildo de Gran Canaria, Isabel Peñate; el gobernador del Distrito 2201 de Rotary International, Joaquín Sánchez Cots; y el responsable del campamento, Daniel Bazán.

Durante su intervención, Marco Aurelio Pérez destacó la importancia de hablar de paz, entendimiento, conocimiento y encuentro en un contexto internacional marcado por crecientes confrontaciones.

“Estamos encantados cada año de este encuentro de jóvenes de diferentes nacionalidades”, señaló el alcalde, que dio la bienvenida a los participantes y les deseó que el campamento sea “un trabajo de provecho” para seguir avanzando en la convivencia.

Paz, solidaridad y nuevas realidades

Isabel Peñate subrayó el compromiso de Rotary con valores como la paz, la solidaridad y el respeto, y destacó la importancia de que los jóvenes conozcan realidades distintas a las de su entorno más cercano.

Por su parte, Joaquín Sánchez Cots calificó como “un triunfo” que esta iniciativa, nacida de la mano de Andrés Barriales y del Club Rotary Maspalomas, cumpla ya doce años. También puso en valor que se celebre en San Bartolomé de Tirajana, un municipio en el que conviven a diario más de cien nacionalidades.

Tras el acto inaugural se desarrollaron las dos primeras ponencias del programa. La primera estuvo a cargo de Marisa Tejedor, primera mujer rectora de la Universidad de La Laguna y referente del ámbito científico y académico en Canarias, que reflexionó con los jóvenes sobre el mundo que se deja a las generaciones futuras y el compromiso con la sociedad del mañana.

La segunda intervención fue impartida por Sergio Almeida, miembro del Club Rotario de Arouca, en Portugal, y anterior coordinador de Imagen Pública de Rotary para España y Portugal. En su charla trasladó a los participantes que, para conseguir la paz en el mundo, primero es necesario trabajar la paz interior.

Doce años de convivencia internacional

La celebración de esta duodécima edición consolida al Camp Internacional Rotary Maspalomas como una de las iniciativas juveniles más representativas del Club Rotary Maspalomas.

Durante estos años, cientos de jóvenes de distintos países han encontrado en Maspalomas un espacio para aprender, convivir, debatir y crear vínculos de amistad que perduran en el tiempo.

El Club Rotary Maspalomas destaca que alcanzar esta edición ha sido posible gracias al trabajo de voluntarios, instituciones colaboradoras y patrocinadores que han contribuido a situar a Maspalomas como un referente internacional en la promoción de la paz, el entendimiento entre pueblos y la formación de futuros líderes.

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El XII Camp Internacional Rotary Maspalomas está organizado por el Club Rotary Maspalomas, con la colaboración del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, el Cabildo de Gran Canaria, a través del Servicio de Solidaridad Internacional y el programa Gran Canaria Solidaria, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la Universidad de Verano de Maspalomas, el Distrito 2201 Rotary Spain y Casa África.