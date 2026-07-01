Moya llena julio de actividades para jóvenes con deporte, cine, senderismo y ocio saludable

La Villa de Moya ha preparado un amplio programa de actividades juveniles para el mes de julio, dirigido a jóvenes del municipio de entre 12 y 30 años. La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento a través del área de Juventud, reúne propuestas deportivas, culturales, de convivencia y ocio saludable, con el objetivo de ofrecer alternativas para disfrutar del verano en un entorno seguro, participativo y adaptado a los intereses de la juventud moyense.

La programación comenzará este 2 de julio con un encuentro juvenil entre jóvenes de El Hierro y Gran Canaria en la playa de Las Canteras, donde compartirán juegos, actividades en la playa y una cena, favoreciendo el intercambio y la convivencia entre participantes de ambas islas.

De Las Canteras a los Llanos de La Pez

Durante el mes, el programa incluirá actividades como una sesión de ‘Yoga & Juice’ en el Parque de El Pagador, una nueva edición de los ‘Viernes Jóvenes’ con cine y pizzas en el Espacio Joven, y una experiencia de snorkel y kayak nocturno en la playa de Las Canteras.

También se celebrará un taller de elaboración de sushi fruit, una ruta de senderismo nocturno bajo las estrellas en los Llanos de La Pez, un taller de Urban Dance impartido por Bernanfloww junto a la proyección de Step Up 5, una jornada en el Parque Acuático Lago Taurito y una Tarde DJ como cierre de la programación de julio.

El alcalde de la Villa de Moya, Raúl Afonso, destacó que el Ayuntamiento mantiene su apuesta por ofrecer a los jóvenes una programación atractiva y ajustada a sus inquietudes.

“Queremos que encuentren en su municipio espacios donde compartir experiencias, hacer nuevas amistades, disfrutar del tiempo libre y seguir creciendo tanto a nivel personal como social durante el verano”, señaló.

Una programación pensada por y para jóvenes

Por su parte, el concejal de Juventud, Octavio Suárez, subrayó que la programación nace en gran medida de las propuestas e inquietudes trasladadas por los propios jóvenes del municipio.

“Nuestro objetivo es escucharles, conocer qué tipo de actividades les interesan y ofrecerles una programación pensada por y para ellos, combinando deporte, naturaleza, formación, cultura y ocio saludable”, afirmó.

Suárez añadió que el Ayuntamiento quiere que el Espacio Joven Villa de Moya siga siendo un punto de encuentro activo y participativo durante todo el verano.

Con esta iniciativa, el Consistorio reafirma su compromiso con las políticas de juventud y con la promoción de alternativas de ocio responsables, accesibles y de calidad, que fomenten la convivencia, la participación y los hábitos de vida saludables.

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La programación de verano del Espacio Joven Villa de Moya está subvencionada por la Consejería de Educación y Juventud del Cabildo de Gran Canaria, dentro de su línea de apoyo a las iniciativas municipales dirigidas a promover la participación y el ocio saludable entre la juventud.