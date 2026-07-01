El Pleno de Ingenio aprueba la cesión de una parcela al Cabildo para el nuevo centro sociosanitario

El Ayuntamiento de Ingenio ha dado un paso definitivo en el pleno ordinario de junio para hacer realidad una de las infraestructuras más demandadas del municipio con la aprobación de la cesión gratuita de una parcela de terreno al Cabildo de Gran Canaria, destinada a la implantación y construcción de un nuevo recurso sociosanitario. Tras años de parálisis administrativa, el actual grupo de gobierno ha logrado destrabar el expediente en un plazo que han calificado de récord, devolviendo el suelo a la institución insular para que se inicien las obras a la mayor brevedad posible.

Este nuevo salto se da después de que el Ayuntamiento recuperara oficialmente el pleno dominio de una finca rústica dentro del sector de Los Llanos, en la zona de Mondragón. La propiedad cuenta con una extensión total de 10.151 metros cuadrados y volvió a manos municipales a comienzos de este mes bajo el título legal de reversión. El grupo de gobierno llevó este nuevo procedimiento administrativo al pleno de de junio para su aprobación inicial, como así ha sido, y exponerlo a información pública antes de cedérselo de forma definitiva al Cabildo de Gran Canaria para la construcción del nuevo centro.

La alcaldesa de Ingenio, Vanesa Martín, mostró su satisfacción tras el acuerdo plenario, destacando el esfuerzo realizado por las áreas municipales para salvar un proyecto que se encontraba en un callejón sin salida legal. La regidora explicó que cuando llegaron al gobierno este expediente llevaba prácticamente cuatro años parado debido a que el convenio, tal y como estaba redactado originalmente, hacía imposible ampliar los plazos de la cesión. Por este motivo, el consistorio tuvo que revertir el suelo al Ayuntamiento, inscribirlo nuevamente en el Registro de la Propiedad como titularidad municipal y, tras este paso, volver a tramitar la cesión al Cabildo. Martín enfatizó que toda esta maraña burocrática se resolvió de forma excepcional en unos siete u ocho meses, "impulsados por la necesidad imperiosa de que este centro sea una realidad inmediata para Ingenio".

La alcaldesa aprovechó la ocasión para agradecer públicamente el gran trabajo de los empleados municipales y la total colaboración del Cabildo de Gran Canaria, con quien se ha trabajado de la mano para lograr este desbloqueo en tan poco tiempo. Sin embargo, Vanesa Martín recordó que el trabajo del Ayuntamiento ya está culminado y que ahora la responsabilidad recae en la administración insular. En este sentido, afirmó que una vez que el Cabildo vuelva a tener la titularidad de la parcela, el consistorio les exigirá la misma premura y rapidez para iniciar las obras, concluyendo que no basta solo con ceder el suelo, sino que ahora la patata la tienen ellos y el Ayuntamiento seguirá colaborando y empujando para que el centro sea una realidad lo antes posible.

90 plazas residenciales

La parcela, que sigue siendo urbana y mantiene el mismo destino previsto desde el inicio del proyecto, acogerá el nuevo proyecto sociosanitario que está previsto construya el Cabildo de Gran Canaria y que contará con 90 plazas residenciales y un centro de día con capacidad para 40 personas. El solar de la calle Cánovas del Castillo, se pondrá ahora a disposición del Cabildo para retomar la tramitación del proyecto.

Este centro, el primero para el municipio de Ingenio, se trata de una importante infraestructura en una de las zonas con mayor crecimiento poblacional en los últimos años.

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