San Bartolomé de Tirajana prepara Tunte para el Jacobeo de 2027

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana prepara un programa de actividades culturales e institucionales con motivo del 132 aniversario de la Villa y como antesala del Año Santo Jacobeo 2027, una cita con la que el municipio quiere reforzar el papel de Tunte dentro del Camino de Santiago de Gran Canaria. La programación se desarrollará principalmente en octubre y servirá para enlazar la conmemoración histórica local con la promoción de la ruta jacobea grancanaria.

Tunte eje del Camino grancanario

La iniciativa está coordinada por las áreas de Presidencia y Cultura, dirigidas por la teniente de alcalde Elena Álamo Vega. El objetivo municipal es situar la Villa de San Bartolomé de Tirajana, el casco histórico de Tunte y la iglesia de Santiago como espacios de referencia para los peregrinos que recorren el camino en la isla.

El próximo Año Santo Jacobeo tendrá carácter jubilar porque el 25 de julio de 2027, festividad de Santiago el Mayor, caerá en domingo. La apertura oficial está prevista para el 31 de diciembre, fecha a partir de la cual la iglesia de Santiago de Tunte podrá abrir su puerta santa a los peregrinos, según recoge la programación municipal.

El templo cuenta con bula papal desde 1992 para celebrar el año jubilar, un elemento que el Ayuntamiento considera relevante para el aumento de visitantes durante 2027. En este contexto, el gobierno local trabaja también en la adaptación de un antiguo local municipal para convertirlo en el futuro albergue de peregrinos en Tunte.

Actos culturales en octubre

La conmemoración del 132 aniversario combinará música, patrimonio, historia, danza y reconocimientos institucionales. La programación incorporará referencias al peregrinaje y al papel de Tunte como final de camino para quienes acuden a rendir culto, así como punto de descanso para quienes continúan la ruta hacia Santiago de Gáldar.

Entre las actividades previstas figura una ruta guiada el 17 de octubre por los principales enclaves vinculados al Camino de Santiago de Gran Canaria. La visita permitirá conocer el origen de esta ruta, las tradiciones asociadas a Tunte y el valor patrimonial del entorno.

El 23 de octubre se celebrará una visita teatralizada centrada en la historia de la Villa. La propuesta tendrá como hilo conductor la llegada de peregrinos a Tunte, que se encontrarán con personajes históricos para acercar al público distintos episodios vinculados al municipio.

Hermanamiento con municipios gallegos

El alcalde Marco Aurelio Pérez ha impulsado en los últimos meses varias acciones para reforzar la proyección jacobea del municipio. En abril de 2026, el Pleno aprobó por unanimidad el hermanamiento de San Bartolomé de Tirajana con la mancomunidad de los once municipios gallegos del Camino de Santiago Francés: Pedrafita do Cebreiro, Triacastela, Samos, Sarria, Paradela, Portomarín, Monterroso, Palas de Rei, Melide, Arzúa y O Pino.

El acuerdo busca contribuir a la promoción nacional e internacional del tramo grancanario del camino, con el horizonte del Año Santo Jacobeo 2027. Representantes de estos municipios gallegos ya participaron en octubre de 2025 en los actos del 131 aniversario de la concesión del título de Villa y está previsto que vuelvan a asistir este año a la conmemoración del 132 aniversario.

La estrategia municipal vincula así la celebración histórica de la Villa con la promoción cultural y socioeconómica de las medianías de San Bartolomé de Tirajana, con Tunte y su iglesia de Santiago como principales referencias dentro de la ruta jacobea en Gran Canaria.