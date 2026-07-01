Santa Brígida prepara 6,8 millones para responder a las demandas de sus jóvenes: mejoras en líneas de guaguas, parques accesibles y salud mental

Santa Brígida analizará las conexiones y frecuencias de guaguas entre barrios, rediseñará parques infantiles, habilitará más espacios para adolescentes, reforzará la atención a menores con problemas de salud mental, adicciones o bullying y pondrá en marcha un órgano de participación infantil con su primer plan de infancia y adolescencia. El documento, que estará vigente entre 2026 y 2029, recoge una estimación presupuestaria de casi 6,8 millones de euros para ordenar las políticas municipales dirigidas a niños, niñas y adolescentes durante los próximos cuatro años.

Uno de los proyectos más destacados será la revisión del transporte público. El plan contempla analizar las conexiones y frecuencias de guaguas entre los barrios del municipio desde la perspectiva de los adolescentes. Esta actuación responde a una de las principales demandas recogidas durante el diagnóstico: la falta de transporte suficiente limita las posibilidades de ocio, participación y acceso a recursos, especialmente entre los jóvenes que viven lejos del casco o que necesitan desplazarse entre barrios.

El plan de la infancia y adolescencia advierte de que la movilidad es una barrera real para parte de la población adolescente. La escasez de conexiones y frecuencias no solo condiciona los desplazamientos diarios, sino que también reduce las oportunidades de acceder a actividades culturales, deportivas, formativas o de ocio.

Más seguridad

El Ayuntamiento también prevé intervenir en los parques infantiles. Aunque Santa Brígida cuenta con 16 parques repartidos por el municipio, el estudio que han llevado a cabo para ejecutar estas mejoras advierte de carencias como diseños poco atractivos, falta de sombra, espacios poco inclusivos y escasa adaptación a distintas edades y capacidades. El plan prevé incorporar la visión de niños, niñas y familias en el diseño de estos espacios, con el objetivo de hacerlos más útiles y accesibles.

Otra de las líneas fuertes será la mejora de la seguridad urbana en zonas frecuentadas por menores. El plan prevé incorporar medidas de seguridad en entornos utilizados por niños, niñas y adolescentes, una actuación vinculada a las quejas sobre carreteras deterioradas, aceras en mal estado, falta de iluminación, señalización insuficiente y problemas en zonas escolares o espacios de paso habitual.

El plan también recoge la creación o facilitación de espacios para el uso y disfrute de adolescentes. Esta medida busca responder a una demanda clara del diagnóstico: los jóvenes reclaman lugares propios para reunirse, hacer actividades y disponer de alternativas de ocio más allá de los recursos pensados para niños pequeños.

Actividades y tiempo libre

En materia de ocio, Santa Brígida prevé ampliar las actividades de tiempo libre para menores y familias, impulsar propuestas al aire libre y aprovechar los recursos naturales del municipio.

Los jóvenes piden espacios de reunión star_outline [object Object] [object Object] edit delete swap_calls La falta de ocio aparece de forma reiterada en las respuestas de los menores. Cuando desde el Ayuntamiento se les pregunta qué es lo que menos les gusta de Santa Brígida, las respuestas más repetidas son los pocos e inadecuados recursos, con un 14,7%, y el mamotreto, también con un 14,7%. Además, los menores reclaman más espacios recreativos, zonas deportivas, lugares para adolescentes, actividades al aire libre y más alternativas en los barrios. Entre las soluciones planteadas por los propios menores destaca la demanda de más recursos recreativos, señalada por el 17,2% de los encuestados. También proponen mejorar carreteras e infraestructuras, terminar las obras y aumentar las zonas comerciales. Estas respuestas dan peso al plan porque muestran que las actuaciones previstas no parten solo de una planificación técnica, sino también de las necesidades expresadas por niños y niñas.

Acompañamiento

El plan también incluye actuaciones de atención social y prevención. Entre ellas figura el acompañamiento a menores con problemas de salud mental, adicciones, bullying u otras necesidades especiales, así como acciones preventivas sobre problemáticas que afectan a la infancia y la adolescencia. Esta línea cobra especial relevancia porque el propio estudio para ejecutar el plan recoge que 55 de los 57 menores atendidos por el Servicio de Infancia y Familia estaban en situación de riesgo y que 37 habían sufrido algún tipo de violencia.

55 de los 57 menores atendidos por el Servicio de Infancia y Familia estaban en situación de riesgo

Otra medida relevante será la constitución del Órgano de Participación Infantil y Adolescente, un espacio estable para que los menores puedan trasladar propuestas al gobierno local. Hasta ahora no existían canales específicos y continuados para que niños, niñas y adolescentes participaran en las políticas públicas municipales.

Este órgano permitirá que la infancia y la adolescencia tengan voz en decisiones que afectan a su vida cotidiana, desde el diseño de espacios públicos hasta la programación de actividades o la mejora de servicios. Además, el plan prevé formar al personal técnico y político del Ayuntamiento en participación infantil y adaptar mensajes, documentos e informaciones municipales para que sean comprensibles para niños y adolescentes.