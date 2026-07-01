SPAR Gran Canaria amplía su red de supermercados en Mogán con un nuevo establecimiento en Cercados de Espino

El grupo SPAR Gran Canaria continúa ampliando su red de supermercados en la isla con la apertura de un nuevo establecimiento en la carretera GC-505 Nº8 en El Horno, Cercados de Espino (Mogán), que refuerza la apuesta de la cadena por la proximidad y la atención al cliente, acercando una oferta de productos y servicios de calidad a los vecinos de la zona.

La apertura de este nuevo supermercado SPAR Cercados de Espino ha supuesto la creación de seis nuevos puestos de trabajo para atender una sala de ventas de 117 metros cuadrados, con diferentes secciones de productos frescos y de calidad, entre las que destacan la panadería, la frutería y un servicio de comidas preparadas, ampliando así la oferta comercial de proximidad en este enclave del sur de la isla.

El establecimiento abrirá al público de lunes a sábado, en horario de 08:00 a 20:00 horas, y los domingos de 08:00 a 14:00 horas, y cuenta con espacios destinados a otros servicios técnicos, con una superficie de 49,85 metros cuadrados, así como una zona de personal y aseos de 15,59 metros cuadrados.

Bedidas, lácteos y loncheados de la tienda SPAR Cercados de Espino / Carlos Diaz-Recio

La tienda incorpora, además, un sistema de frío industrial centralizado, que optimiza el consumo energético del establecimiento, y utiliza un refrigerante respetuoso con el medio ambiente.

Sección Fresh to go y panadería de la tienda SPAR Cercados de Espino / Carlos Diaz-Recio

60 carros de la compra de regalo

SPAR Gran Canaria celebra la apertura de este punto de venta con una promoción especial dirigida a sus clientes, que consiste en el regalo de 60 carritos de la compra por importes iguales o superiores a 30 euros.

Este nuevo punto de venta se suma al objetivo de SPAR Gran Canaria de continuar con su plan de expansión, consolidando su modelo de supermercado de proximidad y su compromiso con la sostenibilidad y la eficiencia energética.

Sección de fruteria SPAR Cercados de Espino / Carlos Diaz-Recio

Sobre SPAR Gran Canaria

SPAR Gran Canaria es la única cadena de supermercados de capital 100% canario presente en los 21 municipios de la isla. A través de su canal de venta online, SPAR Gran Canaria ofrece productos frescos locales de máxima calidad. La cadena se mantiene como líder en ventas en la categoría de frutas y verduras y como empresa de alimentación de referencia tanto por su servicio cercano, como por su calidad y trato personalizado.