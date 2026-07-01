El XIII Campus de Etnografía y Folclore del Festival Internacional de Ingenio abre sus matrículas

La XIII edición del Campus de Etnografía y Folclore de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, iniciativa enmarcada en la 31ª edición del Festival Internacional de Folclore Villa de Ingenio ‘Muestra Solidaria de los Pueblos’, aborda en su nueva entrega, que tendrá lugar del 13 al 17 de julio, un programa que reflexionará fundamentalmente sobre algunas de las manifestaciones folclóricas más populares de la isla de Tenerife, el papel de la Universidad de La Laguna en la conformación de la Canarias actual o la dimensión del proyecto recientemente desarrollado por el Cabildo grancanario, ‘Gran Canaria singular. Calando cultura’, entre otros asuntos.

El citado campus ya ha abierto hasta el día 13 de julio su periodo de inscripción gratuito para sus nueve sesiones previstas, que se desarrollarán presencialmente, con aforo limitado, en el salón de plenos de la sede del Ayuntamiento de Ingenio.

Las personas interesadas pueden inscribirse rellenando el formulario ubicado en la web www.folkloredeingenio.com . El Campus de Etnografía y Folclore está dirigido por Manuel Pérez, profesor de la ULPGC y Yeray Rodríguez, poeta, repentista, verseador y Doctor en Filología Hispánica de la ULPGC, y coordinado por David Castellano, presidente de Coros y Danzas de Ingenio y director del citado festival internacional. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Sociedad) expedirá a los asistentes un certificado por su comparecencia a todas las actividades previstas.

Una amplia y variada temática

Entre los asuntos que abordará el campus figuran el papel que ha jugado la Universidad de La Laguna en la configuración de la Canarias actual, la tradicional danza de las flores y los barcos de Tegueste, la herencia vitivinícola de Arafo, una mesa redonda en la que participarán los históricos puntales chicharreros Melquíades Rodríguez, Parry II, Marcos Galván y Antonio Pérez ‘Tonono’ como anfitrión, la presentación del poemario epistolar escrito en forma de décimas por los poetas canarios Cecilia Domínguez Luis y Arturo Maccanti, Cartas de Cilce y el Doncel de Guerea, que ha editado la Academia Canaria de la Lengua, o la dimensión del proyecto recientemente desarrollado por el Cabildo grancanario, ‘Gran Canaria singular. Calando cultura’, del que dará cuenta su director insular de Cultura, Serafín Sánchez. Además, en el contexto de la citada actividad tendrán lugar varias actuaciones musicales que protagonizan la Parranda Familia Los Alzados, de Icod el Alto, los cantadores Candelaria González, Fernando García, Elena González, Héctor González y Carmelo Sánchez.

La iniciativa, auspiciada académicamente por la ULPGC, contando como primer mecenas al Ayuntamiento de Ingenio, la dirección ejecutiva de la Asociación Cultural Coros y Danzas de Ingenio, y la colaboración del Cabildo grancanario, pretende desde hace más de una década con su programa impulsar un foro de reflexión sobre la dimensión de la cultura popular de Canarias, propiciando el intercambio de experiencias e ideas, lo que hace del mismo un encuentro en el que se replantea, desde la rigurosidad académica, los elementos culturales identitarios que conforman las bases de la cultura tradicional en su más amplia acepción.

Fiesta de Interés Turístico de Canarias

El Campus de Etnografía y Folclore es una de las muchas actividades previstas en el programa de la 31ª edición del Festival Internacional de Folclore ‘Muestra Solidaria de los Pueblos’ que organiza la Asociación Cultural Coros y Danzas de Ingenio, un evento declarado Fiesta de Interés Turístico de Canarias, cuya edición se prolongará del día 9 al 26 de julio con iniciativas que van desde una gran exposición sobre la vestimenta tradicional de Gran Canaria entre los siglos XVIII y XIX impulsada por la Concejalía de Presidencia del Ayuntamiento de Ingenio, la muestra ‘El rincón de los oficios’ organizada por la Concejalía de Desarrollo Etnográfico y Patrimonio Cultural de Ingenio, a degustaciones culinarias internacionales, pasando por talleres de baile, un concurso de fotografía o las propias actuaciones musicales de los grupos de los países extranjeros invitados a esta edición, Armenia, Bulgaria, Costa de Marfil, Grecia, Puerto Rico y Taiwán, a los que se suman los provenientes de España y Canarias.

A partir del día 1 y hasta el 26 de julio la 31ª edición del Festival Internacional de Folclore Villa de Ingenio “Muestra Solidaria de los Pueblos” mantendrá abierto tanto en El Corte Inglés como en el Aeropuerto de Gran Canaria un punto de información sobre el citado evento. El espectáculo principal de clausura del festival en el que actuarán los grupos internacionales participantes en la presente edición, tendrá lugar el día 25 de julio en el entorno natural del Parque Néstor Álamo del casco de Ingenio.