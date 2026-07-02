Las aerolíneas regionales europeas se reúnen en Gran Canaria invitadas por Binter

Canarias se ha convertido durante tres días en el epicentro de la aviación regional europea. La Junta Directiva de la Asociación Europea de Aerolíneas Regionales (ERAA, por sus siglas en inglés) ha celebrado su reunión trimestral en el archipiélago, invitada por Binter, en un encuentro que ha combinado sesiones de trabajo en Las Palmas de Gran Canaria con una visita institucional a La Gomera.

El objetivo del encuentro ha sido dar a conocer a los miembros de la asociación la realidad del territorio canario y la importancia estratégica de la aviación regional, clave para garantizar la conectividad entre islas y con el exterior. Durante la reunión, el presidente de la ERAA, Jesper Rungholm, agradeció a Binter la organización del encuentro y destacó el papel de la aerolínea canaria como ejemplo del valor de la aviación regional.

Según Rungholm, la compañía “demuestra con su amplia red la importancia de conectar comunidades y favorecer el desarrollo de las economías regionales”, subrayando el papel esencial de estas aerolíneas en territorios insulares o de difícil acceso.

En la misma línea, la directora general de la asociación, Montserrat Barriga, defendió que la aviación regional “es una pieza clave de la cohesión social en Europa”, ya que permite mantener conectadas regiones que dependen directamente del transporte aéreo para su desarrollo económico.

Barriga recordó además que la ERAA actúa como voz común del sector en Europa, agrupando a aerolíneas, aeropuertos, fabricantes y proveedores para impulsar políticas que garanticen un futuro sostenible y competitivo para la aviación regional.

Binter reivindica el papel de las aerolíneas regionales

En representación de Binter, su director general de Binter Airlines, David Manzanas, agradeció la elección de Canarias como sede de la reunión y destacó el valor del archipiélago como ejemplo real de la importancia de la conectividad aérea.

Manzanas subrayó que Canarias representa “uno de los mejores ejemplos del papel del transporte aéreo en territorios fragmentados”, ya que permite una movilidad fluida entre islas y contribuye al desarrollo social y económico del archipiélago. Asimismo, defendió que las aerolíneas regionales aportan una conectividad “a medida, eficiente y adaptada a las necesidades de los residentes”.

Tres días de reuniones, debate y visita institucional a La Gomera

El encuentro ha reunido a 25 miembros de la Junta Directiva de la ERAA, entre representantes de aerolíneas, aeropuertos y proveedores del sector, que se han alojado en el Hotel Santa Catalina, a Royal Hideaway, en Las Palmas de Gran Canaria.

Los asistentes fueron recibidos por representantes de Binter y por el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, junto a la directora general de Transportes y Movilidad, María Fernández, con quienes compartieron una cena institucional.

Durante las sesiones de trabajo se abordaron los principales retos del sector aéreo regional en Europa, como la regulación EU261, el impacto de la normativa medioambiental ReFuelEU Aviation o la preocupación por la aplicación de regulaciones uniformes que puedan perjudicar a las regiones más aisladas. También se analizó el proceso de transición hacia nuevas tecnologías en la aviación y su impacto en la conectividad de las regiones ultraperiféricas.

La Gomera, ejemplo de la importancia de la aviación regional

Dentro del programa, Binter organizó una visita a La Gomera para mostrar a los miembros de la ERAA la realidad del archipiélago y el papel fundamental de la aviación regional.

El objetivo de esta jornada fue evidenciar cómo el transporte aéreo permite una conexión constante y de calidad entre las islas, facilitando la movilidad de residentes y visitantes en un territorio donde el avión es un servicio esencial.