El bar del sur de Gran Canaria donde los calamares son la especialidad de la casa: raciones generosas y precios económicos
El establecimiento destaca por ofrecer una excelente relación calidad - precio
En Gran Canaria hay bares que se convierten en un gran reclamo por ofrecer una relación calidad-precio excelente. Uno de ellos es Bar Cafetería Aridañi, un establecimiento que ha conseguido conquistar a sus clientes con sus elaboraciones de siempre, raciones generosas y precios económicos.
Los calamares son imprescindibles
En su carta se pueden encontrar diferentes elaboraciones que conquistan en cada bocado, pero si hay una que se ha convertido en la especialidad de la casa son los calamares. Esta elaboración puede pedirse para disfrutar en plato o en bocadillo, una opción perfecta para llevar a la playa.
Además de los calamares, en su propuesta gastronómica se pueden encontrar otras alternativas como:
- Queso frito
- Churros de pescado
- Carne de cabra
- Papas arrugadas
- Tomates aliñadas
El establecimiento ofrece la opción de pedir medias raciones o enteras, destacan la generosidad de paltos que ofrecen. Un punto positivo para quienes lo vistan y buscan probar diferentes platos.
Trato familiar
Sin embargo, no solo destacan sus elaboraciones caseras. Otro de los puntos que más destacan quienes han visitado el bar es el trato familiar que ofrecen a sus clientes, una amabilidad que hace querer volver a repetir la experiencia gastronómica.
Otro de los aspectos que más llama la tención es la relación calidad-precio, ya que ofrece raciones generosas a precios económicos. Un conjunto de características que lo han llevado a convertirse en una parada obligatoria en el sur de Gran Canaria.
Dónde se ubica
Bar Cafetería Aridañi se encuentra en la calle Manuel Pestana Quintana, El Tablero. Cuenta con 4,5 estrellas en Google, una valoración que demuestra la satisfacción de los clientes que lo han visitado que destacan tanto sus elaboraciones tradicionales como el trato familiar que ofrecen.
Abre miércoles de jueves de 12:00 a 22:00 horas y fines de semana amplía su horario hasta las 22:30 horas, mientras que los domingos solo ofrece servicio de almuerzo de 12:00 a 17:00 horas. Lunes y martes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.
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