Fin del enfrentamiento en Santa Lucía: el Ayuntamiento y el personal de Escuelas Infantiles sellan el fin del conflicto colectivo

Las representantes sindicales del personal de las Escuelas Infantiles y el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana han firmado un acuerdo que pone fin al conflicto colectivo abierto desde hace más de dos años. El pacto, alcanzado tras varios meses de negociación, sienta las bases para la elaboración de un nuevo convenio laboral que beneficiará a las 43 trabajadoras de estos centros.

El alcalde, Francisco García, y el concejal de Educación, Mario Bordón, rubricaron el acuerdo junto a las representantes sindicales Elena Santana, Lourdes Delgado y Teresa Arbelo. Desde el grupo de gobierno destacaron la “actitud dialogante” del personal, clave para desbloquear la situación.

García subrayó que el acuerdo permitirá “mejorar la situación laboral del personal y seguir garantizando un servicio de calidad en las Escuelas Infantiles municipales”. El alcalde insistió en que el Ejecutivo local apuesta por “el diálogo, la negociación y los acuerdos frente al conflicto”.

En la misma línea, el concejal de Educación agradeció la disposición del personal durante las negociaciones. “Hemos pasado página y ahora trabajaremos en un nuevo convenio que recoja sus demandas, en beneficio de las trabajadoras y de los menores”, señaló Bordón, quien destacó que el cambio de etapa ha permitido superar los obstáculos jurídicos existentes.

Desde la representación sindical, Elena Santana explicó que el acuerdo llega tras un largo periodo de desencuentros, iniciado tras la huelga convocada en marzo de 2024 por la pérdida de derechos laborales. Según indicó, la falta de cumplimiento de acuerdos previos y la ausencia de diálogo obligaron incluso a acudir a la vía judicial.

Santana destacó que la situación cambió con la llegada del nuevo responsable del área, que facilitó “un clima de trabajo honesto y resolutivo” que ha permitido cerrar los compromisos pendientes y dar cumplimiento a las resoluciones judiciales.

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Por su parte, Lourdes Delgado valoró el fin de una etapa marcada por la falta de respuesta institucional, mientras que Teresa Arbelo señaló que el acuerdo supone un reconocimiento al trabajo que el personal desarrolla “con vocación y compromiso”.