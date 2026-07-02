Grave accidente de moto en Gran Canaria

Un motorista de 42 años ha sido evacuado en helicóptero medicalizado tras sufrir una caída en Mogán, en el sur de Gran Canaria. El afectado presentaba un politraumatismo de pronóstico grave en el momento inicial de la asistencia.

El accidente se produjo este miércoles, 2 de julio de 2026, a las 12:47 horas, en la salida de la carretera GC-500 hacia la autopista GC-1, a la altura del kilómetro 56 y en dirección norte.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que se informaba de que un motorista necesitaba asistencia sanitaria tras sufrir una caída en la vía.

El Servicio de Urgencias Canario desplazó hasta la zona un helicóptero medicalizado y una ambulancia de soporte vital básico. El personal sanitario asistió y estabilizó al herido antes de evacuarlo por aire al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Bomberos, Guardia Civil y Policía Local en el dispositivo

En el operativo también participaron bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, que se encargaron de asegurar la zona del accidente.

La Guardia Civil y la Policía Local regularon el tráfico e instruyeron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias de la caída. Protección Civil también colaboró en el dispositivo.

Una intervención urgente en una vía clave del sur

El accidente obligó a activar varios recursos de emergencia en una conexión importante entre la GC-500 y la GC-1. La gravedad de las lesiones motivó la evacuación en helicóptero medicalizado hasta el centro hospitalario.

La evolución del motorista y las diligencias abiertas determinarán ahora los próximos pasos tras el siniestro.