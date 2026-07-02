Infecar supera los 156.000 asistentes en el primer semestre de su 60 aniversario

Infecar, Feria de Gran Canaria, ha cerrado el primer semestre de 2026 con más de 156.000 asistentes entre los eventos organizados directamente por el recinto y la actividad desarrollada a través del Palacio de Congresos de Gran Canaria.

El balance llega en un año especialmente simbólico para Infecar, que celebra su 60 aniversario mientras se prepara para una nueva etapa de crecimiento y modernización. Parte de la programación se ha trasladado durante estos meses a otros espacios, como el Recinto Ferial de Agüimes, lo que ha permitido mantener la actividad y acercar algunos de sus principales eventos a distintos puntos de la isla.

La consejera de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, Minerva Alonso, destacó que “casi 160.000 asistentes disfrutaron en el primer semestre del año en Infecar, Feria de Gran Canaria”, un recinto que, según señaló, ha vuelto a convertirse en “un espacio de intercambio empresarial” y de dinamización económica.

Alonso subrayó además que el traslado de parte de la actividad al Recinto Ferial de Agüimes ha permitido continuar con la programación de ferias y congresos, mientras Infecar aspira a contar en los próximos años con “un pabellón referente en Canarias”.

Diez eventos propios y 475 expositores

Durante los seis primeros meses del año, Infecar organizó una decena de eventos que reunieron a 81.446 asistentes y contaron con la participación de 475 expositores.

Buena parte de esta programación se celebró fuera de las instalaciones habituales del recinto, con citas en Agüimes, San Bartolomé de Tirajana, Santa Lucía y Las Palmas de Gran Canaria, reforzando la presencia de Infecar en el conjunto del territorio insular.

El calendario comenzó con la 31ª Feria de Artesanía de Gran Canaria San Telmo, que reunió a 107 artesanos de 17 municipios y recibió a 8.000 visitantes. A esta cita se sumó la Feria de Artesanía de Gran Canaria Primavera Sur, celebrada en Maspalomas, con 10.500 asistentes y 52 artesanos participantes.

En el ámbito económico y empresarial, la primera edición de la Feria de la Innovación Logística de Canarias, FILCA, se estrenó con 1.348 asistentes y medio centenar de empresas expositoras. Por su parte, DigiON Canarias volvió a consolidarse como uno de los principales encuentros de transformación digital del Archipiélago, con 863 profesionales y 49 empresas tecnológicas.

La programación incluyó también Canarias Comunica, un foro dedicado a analizar los retos y oportunidades de la comunicación, que reunió a 171 profesionales y especialistas del sector.

Sostenibilidad, producto local y economía azul

La sostenibilidad volvió a tener un peso destacado en la actividad ferial. Movelec, el Salón del Vehículo Eléctrico de Canarias, registró 2.489 visitantes, la mejor cifra de asistencia de sus últimas cinco ediciones, mientras que la Cumbre Global de Islas Sostenibles reunió en Gran Canaria a más de 400 expertos, representantes institucionales y profesionales.

El producto local y la economía de proximidad también demostraron su capacidad de convocatoria en el Recinto Ferial de Agüimes. La feria Gran Canaria Me Gusta recibió a 11.736 visitantes, mientras que Fisaldo, la Feria de las Oportunidades, congregó a 23.866 asistentes y se consolidó como una de las principales plataformas de promoción del comercio local.

Por su parte, Fimar, la Feria Internacional del Mar, volvió a convertir el entorno del muelle de Sanapú en punto de encuentro de la economía azul, con 15.273 visitantes y 61 expositores vinculados a actividades marítimas, náuticas, científicas y empresariales.

La cultura y la identidad insular también ganan protagonismo

La actividad del semestre incluyó además iniciativas orientadas a reforzar la identidad cultural de Gran Canaria. El Festival Escolar y Familiar La Isla de Mi Vida reunió a más de 1.200 participantes entre alumnado, profesorado y familias en torno a la música tradicional y las manifestaciones culturales de la isla.

A esta propuesta se sumó el Festival La Isla de Mi Vida, celebrado con motivo del Día de Canarias en la Plaza de Santa Ana, que congregó a unas 6.000 personas en el estreno de Attindamana, una producción musical, coreográfica y teatral con más de 500 artistas y un homenaje a la identidad de los 21 municipios de Gran Canaria.

El Palacio de Congresos suma 76.860 asistentes

Junto a la actividad propia de Infecar, el Palacio de Congresos de Gran Canaria acogió durante el primer semestre un total de 36 eventos, que reunieron a 76.860 asistentes.

Entre las citas más destacadas figuraron The Champions Burger, con 60.000 asistentes; World Rock Music, con 4.000 personas; así como encuentros empresariales, jornadas formativas y eventos vinculados a sectores estratégicos para la economía insular.

La actividad congresual también contribuyó a reforzar la proyección internacional de Gran Canaria con eventos especializados como el Foro Internacional del Queso, que reunió a expertos y participantes de distintos países.

Este balance coincide además con el 32 aniversario del Palacio de Congresos, inaugurado el 3 de julio de 1994 y convertido desde entonces en una de las principales infraestructuras para congresos, convenciones y grandes eventos en la isla.

Un nuevo pabellón de 7.500 metros cuadrados

Infecar celebra este año seis décadas de historia desde su apertura en 1966 con la primera Feria Española del Atlántico. Desde entonces, el recinto ha acompañado la evolución económica, empresarial y social de Gran Canaria hasta consolidarse como uno de los principales espacios de encuentro del Archipiélago.

Ahora, la institución se prepara para una nueva etapa con la futura construcción de un nuevo pabellón de 7.500 metros cuadrados, concebido bajo criterios de innovación, diseño y sostenibilidad.

Esta ampliación permitirá incrementar la capacidad operativa del recinto, atraer eventos de mayor dimensión y reforzar el posicionamiento de Gran Canaria en el sector MICE, vinculado a congresos, reuniones, ferias y eventos profesionales.

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Con estos resultados, Infecar afronta la segunda mitad del año con el objetivo de mantener su papel como motor de actividad económica, escaparate para empresas y profesionales, y plataforma de proyección para Gran Canaria dentro y fuera del Archipiélago.