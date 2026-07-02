Lluís Serra: "Tenemos una universidad tensionada por una financiación insuficiente"

Este jueves, 2 de julio, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ha celebrado el Claustro Extraordinario del Debate sobre el Estado de la Universidad, una sesión monográfica en la que el rector, Lluís Serra, ha rendido cuentas ante los miembros del Claustro sobre la gestión y las principales actuaciones desarrolladas durante el último curso académico, tal y como establece el artículo 71 de los Estatutos del centro educativo.

Durante su intervención, el rector estructuró su informe en cuatro grandes ejes: la formación, la investigación y la transferencia del conocimiento; la conexión y proyección exterior de la Universidad y la mejora de sus servicios; la gestión de los recursos humanos; y la renovación de las infraestructuras universitarias.

Como hilo conductor de su balance, Serra puso el foco en las limitaciones derivadas de la financiación. "Las restricciones presupuestarias han condicionado de manera evidente la acción universitaria. Tenemos una universidad tensionada por una financiación insuficiente", señaló al inicio de su intervención. En este contexto, explicó que, entre 2021 y 2026, la ULPGC ha visto reducida de forma significativa su capacidad real de gasto, lo que, según las estimaciones de la institución, ha supuesto una pérdida cercana a los 11,5 millones de euros.

Ante esta situación, el rector subrayó que la negociación del contrato-programa con el Gobierno de Canarias constituye una prioridad estratégica para el centro. En su opinión, este acuerdo "debe ser suficiente, estable y coherente con la senda del 1 % del PIB que la LOSU establece para 2030". Asimismo, defendió que reforzar la financiación de la universidad pública supone apostar por el desarrollo, la cohesión social y la innovación.

Marco normativo

Serra destacó también el peso que ha tenido el marco normativo durante el curso 2025-2026. En este sentido, calificó la redacción y aprobación de los nuevos Estatutos de la ULPGC como "probablemente, el ejercicio institucional más importante del año". Asimismo, hizo referencia a otros asuntos clave como la futura regulación autonómica de la ciencia, el papel de los Consejos Sociales, la seguridad jurídica de las universidades y la necesidad de definir qué debe entenderse en Canarias por una universidad plena.

Formación y transferencia

En materia académica, el rector puso en valor los indicadores de empleabilidad de la ULPGC. Según explicó, el 94 % de los titulados encuentra trabajo en los cuatro años posteriores a finalizar sus estudios, el 72 % lo hace durante el primer año y más del 90 % volvería a escoger tanto la misma titulación como la propia universidad.

Estos resultados, señaló, respaldan la actualización de la oferta formativa, que el próximo curso incorporará dos nuevos grados y cuatro nuevos másteres vinculados a sectores estratégicos para Canarias. A ello se suma la puesta en marcha de una nueva oferta de microcredenciales universitarias, orientadas a la formación continua en ámbitos como la digitalización, los idiomas o la comunicación profesional.

En el ámbito de la investigación y la transferencia del conocimiento, Serra destacó que durante el curso se gestionaron 194 proyectos, convenios y subvenciones por un valor de 32,3 millones de euros, además de formalizarse 193 contratos de I+D+i y de investirse a 69 nuevos doctores. Por su parte, la Oficina de Transferencia impulsó proyectos valorados en 2,37 millones de euros, registró nueve solicitudes de patentes y aprobó la creación de dos nuevas empresas basadas en el conocimiento.

Una universidad conectada con la sociedad y el entorno internacional

El rector subrayó que la creación de un nuevo servicio y de espacios específicos para fomentar el emprendimiento universitario ha supuesto un paso importante para reforzar la conexión de la ULPGC con la sociedad. A ello se suma la actividad desarrollada por los servicios científicos de la Universidad, que durante el curso realizaron 334 prestaciones, de las que el 43 % se dirigieron a empresas privadas, el 35 % a organismos públicos de investigación y el 22 % a la propia institución.

En el plano internacional, Serra destacó dos iniciativas estratégicas. La primera es el liderazgo de la ULPGC en el consorcio Bridge to África, integrado por más de medio centenar de socios académicos, institucionales y empresariales. La segunda es la incorporación de la Universidad a la Alianza Europea de Universidades ERUA, una participación que ya ha permitido gestionar más de 300 movilidades de estudiantes, personal docente e investigador y personal técnico, de gestión y de administración.

Comunidad universitaria

Durante su intervención, el rector repasó también las principales actuaciones dirigidas a la comunidad universitaria. Entre ellas destacó los procesos de promoción interna del PTGAS, las medidas para la estabilización del profesorado y diferentes iniciativas de apoyo al estudiantado, como el Programa Mentor para estudiantes de nuevo ingreso, talleres de técnicas de estudio o acciones destinadas a la gestión de la ansiedad y el estrés.

Renovación de infraestructuras

En el apartado de infraestructuras, Serra destacó la inversión de 3,49 millones de euros destinada a la rehabilitación integral del edificio de Informática y Matemáticas, una actuación que continúa en ejecución, así como la finalización de las obras de reforma de la Residencia Universitaria.

Defendió que la ULPGC continúa avanzando, respaldada por las mayores cifras de nuevo ingreso de la última década, unos niveles de empleabilidad superiores a la media nacional, una creciente capacidad investigadora, una sólida proyección internacional y una comunidad universitaria comprometida con el desarrollo de la institución.