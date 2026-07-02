La Lotería Nacional toca en Gran Canaria

El número 07360 ha sido el gran protagonista del sorteo 53 de la Lotería Nacional, celebrado este jueves 2 de julio de 2026. El primer premio ha estado muy repartido por España, pero en Canarias hay un dato especialmente relevante: uno de los puntos de venta agraciados está en Bañaderos, en la provincia de Las Palmas.

En concreto, el décimo premiado se vendió en la avenida Lairaga, 38, en Bañaderos, código postal 35414. El establecimiento aparece en la relación oficial de puntos de venta en los que se distribuyó el número ganador.

La presencia de Bañaderos entre los puntos agraciados convierte a Canarias en uno de los territorios protagonistas del sorteo. El número 07360, correspondiente al primer premio, figura como repartido en diferentes administraciones y despachos del país.

Entre los puntos de venta que aparecen en la relación del premio se incluyen establecimientos de Málaga, Burgos, Zaragoza, Almería, Asturias, Baleares, Barcelona, Cádiz, A Coruña, Huelva, Murcia, Salamanca, Sevilla y Valencia, además del punto canario situado en Las Palmas.

El dato más destacado para los lectores del Archipiélago es que Gran Canaria no se ha quedado fuera del reparto, con un premio que puede haber cambiado la jornada de algún vecino o comprador ocasional de la zona.

El primer premio del sorteo fue para el número 07360. Además, el sorteo dejó como segundo premio el número 05699, también vendido en varios puntos del territorio nacional.

Los reintegros asociados al sorteo fueron los números 0, 1 y 7, según la información mostrada en los resultados oficiales.

En la tabla del sorteo aparecen premios de 30.000 euros, 6.000 euros y 3 euros, vinculados a las distintas categorías del sorteo.

Dónde se vendió el segundo premio

El segundo premio, correspondiente al número 05699, también tuvo un reparto amplio. Entre los puntos de venta que figuran en la relación aparecen localidades como San Pedro Alcántara, Parla, Vitoria-Gasteiz, Barcelona, Huelva, Madrid, Écija, Sevilla y Sedaví, entre otras.

¿Cómo se juega a la Lotería Nacional?

Logo de Lotería Nacional / LP/DLP

Inicialmente deberás elegir el sorteo en el que deseas participar (siempre hay un mínimo de 4 sorteos disponibles a la venta).

Después deberás elegir el número de 5 cifras (décimo) con el que deseas participar en ese sorteo. Si lo deseas, puedes seleccionar tú las cifras de este número o que el sistema lo haga automáticamente por ti de manera aleatoria, poniendo asteriscos en las cifras que no deseas seleccionar. Debes indicar también el número de décimos que deseas adquirir (entre 1 y 10).

Si eliges un número en concreto, ten en cuenta que este número puede no estar disponible para la venta por haberse vendido ya o por venderse solamente a través de alguna de nuestras Administraciones de Loterías.

Los décimos generados son virtuales (nunca te enviaremos tu décimo en papel, pues estos se venden en exclusiva en las Administraciones de Loterías) pero participan en los sorteos en las mismas condiciones que los décimos de papel y con las mismas probabilidades de ganar premios. La única diferencia es que si has comprado un décimo en papel deberás presentar este para optar a cobrar posibles premios, mientras que en el caso del online recibirás tus premios exactamente igual que para el resto de juegos sin necesidad de que presentes nada.

El precio de cada décimo depende del sorteo en el que participe:

Si es un sorteo de jueves, cada décimo cuesta 3 euros.

Si es un sorteo ordinario de sábado, cada décimo cuesta 6 euros.

Si es un sorteo especial de sábado, cada décimo cuesta 12 o 15 euros.

Si es un sorteo extraordinario, cada décimo cuesta 20 euros.

Tendrás premio si tu número (o alguna de sus cifras) sale elegido en el sorteo dentro de la distribución de premios que tiene ese sorteo previamente establecida: primer premio, segundo premio, terminación, aproximación, reintegro…).