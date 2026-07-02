Maspalomas analiza cómo será Canarias en 2040 con expertos en territorio, turismo y urbanismo

La Universidad de Verano de Maspalomas dedicará una jornada a analizar los grandes retos territoriales de Canarias con la mirada puesta en 2040. Bajo el título ‘Canarias 2040. Tendencias territoriales’, el encuentro se celebrará el viernes 10 de julio en el Hotel Gloria Palace de San Agustín y reunirá a más de una decena de expertos en planificación, urbanismo, turismo, infraestructuras, economía y cambio climático.

La jornada forma parte de la programación de la XXXIV Universidad de Verano de Maspalomas y se estructurará en dos mesas redondas de dos horas cada una. En ellas, los ponentes dispondrán de intervenciones de 15 minutos para abordar distintos aspectos del futuro territorial del Archipiélago.

Las sesiones estarán moderadas por Fernando Canellada, director de La Provincia, y al final de cada mesa se abrirá un debate entre los ponentes y las personas matriculadas.

Suelo, universidad, vivienda turística y municipios turísticos

La primera mesa redonda comenzará a las 10:00 horas y abordará cuestiones como la actualización de la Ley del Suelo, el futuro de la educación universitaria, la ordenación del uso turístico de la vivienda y la gestión supramunicipal de los municipios turísticos.

Entre los participantes figuran Elena Zárate, viceconsejera de Planificación Territorial y Reto Demográfico del Gobierno de Canarias, que hablará sobre la actualización de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias de 2017.

También intervendrá Lluís Serra, rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con una ponencia sobre el presente y futuro de la educación universitaria en Canarias.

Por su parte, Miguel Ángel Rodríguez, director general de Ordenación, Formación y Promoción del Gobierno de Canarias, explicará la Ley 6/2025 de Ordenación Sostenible del uso Turístico de la Vivienda en Canarias.

La mesa contará además con Marco Aurelio Pérez, profesor titular en Organización de Empresas y alcalde de San Bartolomé de Tirajana, que expondrá su visión sobre la gestión supramunicipal de los municipios turísticos canarios, y con Mercedes Contreras, presidenta de ACADUR y secretaria general del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que analizará el presente y futuro del urbanismo en Canarias.

Infraestructuras, litoral y sector turístico

La segunda mesa redonda comenzará a las 12:15 horas y se centrará en las perspectivas del urbanismo canario, las infraestructuras sostenibles, la adaptación al cambio climático en los espacios turísticos litorales y la evolución del sector hotelero y extrahotelero.

En esta sesión participará José Suay, magistrado del Tribunal de Justicia de Canarias, catedrático de Derecho Administrativo de la ULPGC y experto en Derecho Urbanístico, con una intervención sobre las perspectivas del urbanismo canario a la luz de las últimas sentencias judiciales.

También intervendrá Julio Rodríguez, miembro del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Las Palmas, que abordará el presente y futuro de las infraestructuras sostenibles en Canarias.

La arquitecta experta en Paisajismo Flora Pescador hablará sobre adaptación y mitigación al cambio climático en los espacios turísticos litorales, mientras que José María Mañaricúa, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas, analizará el presente y futuro inmediato del sector hotelero canario.

La mesa se completará con Elsa Guerra, arquitecta experta en Urbanismo, que tratará la redefinición del espacio público turístico, y Fernando Estany, economista y expresidente de la Asociación de Empresarios Alojativos Turísticos de Las Palmas, que expondrá el estado actual y las perspectivas del sector extrahotelero canario.

Conclusiones en una publicación especializada

Las intervenciones y conclusiones de la jornada serán redactadas por Guillermo Morales Matos y se publicarán en un número monográfico de la revista Práctica Urbanística, dirigida por Luciano Parejo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid.

Las personas interesadas en asistir pueden consultar la ficha informativa e inscribirse a través de la web de la Universidad de Verano de Maspalomas. La matrícula tiene un coste de 10 euros.

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La Universidad de Verano de Maspalomas está organizada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo de Gran Canaria.