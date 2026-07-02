Moya instala papeleras solares inteligentes para mejorar la recogida de residuos

La Villa de Moya avanza hacia una gestión urbana más eficiente y sostenible con la instalación de siete nuevas papeleras solares inteligentes en distintos puntos del municipio.

La actuación permitirá mejorar la recogida de residuos, optimizar los recursos municipales y reforzar la limpieza en espacios públicos con mayor afluencia de vecinos y visitantes.

La incorporación de estos dispositivos ha sido posible gracias a una subvención concedida por Gesprotur, que permite al Ayuntamiento continuar impulsando iniciativas vinculadas a la sostenibilidad, la innovación y la mejora del entorno urbano.

Más capacidad y control en tiempo real

Las nuevas papeleras funcionan con energía solar e incorporan un sistema de compactación que multiplica su capacidad de almacenamiento. También cuentan con sensores que permiten conocer en tiempo real el nivel de llenado de cada unidad.

Gracias a esta tecnología, el Ayuntamiento podrá optimizar las rutas de recogida y las labores de limpieza, evitando desplazamientos innecesarios y haciendo más eficiente la gestión de los residuos generados en los espacios públicos.

Los dispositivos instalados corresponden al modelo Bigbelly HC5. Cada unidad puede almacenar hasta cinco veces más residuos que una papelera convencional de 120 litros y, con solo ocho horas de luz, garantiza hasta un mes de funcionamiento autónomo.

Los nuevos dispositivos permiten compactar la basura, conocer su nivel de llenado en tiempo real y optimizar las labores de limpieza y recogida en distintos puntos del municipio / LP / DLP

Una apuesta por la sostenibilidad

Además de aumentar la capacidad de almacenamiento, estas papeleras contribuyen a reducir el impacto ambiental al funcionar exclusivamente con energía solar, sin consumo eléctrico asociado.

La medida favorece también la reducción de emisiones de dióxido de carbono vinculadas a la gestión de residuos y refuerza el compromiso municipal con un modelo de limpieza más moderno y respetuoso con el entorno.

Las nuevas unidades se han colocado en puntos estratégicos como el Charco de San Lorenzo, el Parque Pico Lomito y Fontanales, entre otros espacios del municipio.

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Con esta actuación, el Ayuntamiento de la Villa de Moya continúa desarrollando medidas orientadas a la sostenibilidad, la innovación y el cuidado del entorno, con herramientas que permiten mejorar los servicios públicos y avanzar hacia un municipio más eficiente.