Los primeros artistas del Granca Live Fest llegan a Gran Canaria: Lauryn Hill, Juan Luis Guerra, Viva Suecia y Dani Fernández

El Granca Live Fest ya empezó a moverse por Gran Canaria antes de llegar al Estadio de Gran Canaria. La previa del festival pasó este miércoles, 1 de julio, por el aeropuerto de Gran Canaria, donde varios de los artistas del cartel aterrizaron en la Isla y dejaron las primeras imágenes en redes sociales antes de sus conciertos.

Ms. Lauryn Hill, Dani Fernández, Viva Suecia y Juan Luis Guerra ya están en Gran Canaria. Los cuatro fueron grabados por la cuenta de Instagram @alelm04_ y llegaron a la terminal, entre maletas, saludos rápidos y los fans ansiosos por recibirlos.

Lauryn Hill actuará por primera vez Gran Canaria

Las imágenes muestran a los artistas en un momento distinto al que verá el público sobre el escenario, sin focos, sin banda y sin grandes efectos. Lauryn Hill es uno de los grandes nombres internacionales de esta edición. La artista estadounidense actúa este jueves a las 22.30 de la noche y define el arranque del festival con una figura clave del hip hop, el soul y el R&B.

Su llegada al aeropuerto dejó una de las imágenes más esperadas de la previa, no solo por el peso de su trayectoria, sino también por el atractivo que supone verla en un escenario de la isla.

Lauryn Hill por primera vez en Gran Canaria. / La Provincia

Dani Fernández, el cantante de himnos como Bailemos, Dile a los demás o Me has invitado a bailar, también aterrizó en Gran Canaria ayer. El artista manchego no llega a territorio desconocido: su nombre ya circuló por el Archipiélago en los últimos años y mantiene una relación cada vez más cercana con el público canario.

Ahora pisa la isla dentro de una nueva parada festivalera, con un repertorio que creció desde salas y teatros hasta grandes recintos como el Granca Live Fest.

Dani Fernández. / LP/DLP

Del hip hop al pop, del rock a la bachata

Viva Suecia completa otra de las llegadas captadas en el aeropuerto. La banda murciana actúa este jueves y aporta al cartel el sonido de guitarras que la situó como una de las referencias del indie nacional. Su desembarco en la isla demuestra el carácter variado de la primera jornada del Granca Live Fest.

Viva Suecia. / La Provincia

Otro de los artistas más reconocidos y del que su llegada ha hecho eco ha sido Juan Luis Guerra. El dominicano también llegó a Gran Canaria en la jornada de ayer para brindar una vez más al público canario su característica música. El viernes, a partir de las 22.30 horas sonarán en el Estadio canciones como La Bilirrubina o Burbujas de Amor y se bailará al ritmo del merengue y la bachata.

Concierto de Juan Luis Guerra / La Provincia

Comienza el Granca Live Fest 2026

La presencia de los cuatro artistas en el aeropuerto activa la previa del Granca Live Fest y confirma que la música ya se mueve por la Isla antes del inicio de los conciertos. Cada llegada suma una imagen al arranque de una nueva edición del festival que vuelve a convertir Gran Canaria en punto de encuentro para artistas y público.

El festival se celebra del 2 al 5 de julio en el Estadio de Gran Canaria y reunirá artistas de índole internacional como Juan Luis Guerra, Danny Ocean, Carlos Rivera, Lola Índigo, Grupo Frontera, Alejandro Sanz o Aitana, entre otros.