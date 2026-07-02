Nena Daconte, Cali y El Dandee, Seguridad Social, Bejo y Soge Culebra actuarán en las fiestas del Pino de Teror

Las Fiestas del Pino de Teror volverán a convertir al municipio en el epicentro de la celebración en Gran Canaria con un programa repleto de conciertos, actividades culturales y propuestas para todos los públicos. En una edición especialmente significativa, tras la reciente declaración de la festividad como Fiesta de Interés Turístico Nacional, artistas como Nena Daconte, Cali y El Dandee, Soge Culebra, Bejo, Rodrigo Fénix y Seguridad Social encabezarán la programación musical.

La concejala de Festejos, Angharad Quintana, avanzó este jueves parte del programa durante la presentación del cartel oficial, celebrada en el hall del Auditorio de Teror. Aunque el pregón, a cargo del pediatra Luis Peña, tendrá lugar el 28 de agosto, las actividades comenzarán días antes.

Feria de Ganado y festival de arte en la calle

El programa arrancará el 23 de agosto con la tradicional Feria de Ganado, mientras que el 27 de septiembre se celebrará una nueva edición del Rally Villa de Teror, que volverá a poner el broche deportivo a las fiestas.

Entre el 28 y el 30 de agosto se desarrollará el festival de arte en la calle 'La Calle en Pie', con espectáculos y propuestas culturales en distintos espacios del casco histórico. El 1 de septiembre será el turno de una jornada dedicada al público infantil con una gran fiesta familiar.

Artistas del Pinito Fest

La música tomará especial protagonismo el 4 de septiembre con el Pinito Fest, el festival joven de las fiestas, que reunirá sobre el escenario a Soge Culebra, Bejo y Rodrigo Fénix.

Un día después, el 5 de septiembre, actuará Nena Daconte, acompañada de un tributo a Manuel Carrasco.

El 8 de septiembre, jornada grande en honor a la Virgen del Pino, la banda Seguridad Social ofrecerá uno de los conciertos más esperados del programa. Las actuaciones musicales continuarán el 10 de septiembre con el concierto del dúo colombiano Cali y El Dandee, que pondrá el cierre a los grandes espectáculos musicales de esta edición.

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