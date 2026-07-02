El pediatra Luis Peña pregonará las fiestas del Pino de Teror

El pediatra Luis Peña será el pregonero de las próximas fiestas del Pino de Teror. El Ayuntamiento anunció este jueves su nombramiento en un acto celebrado en el hall del Auditorio de Teror, donde la corporación municipal destacó la trayectoria profesional y el profundo vínculo del médico con el municipio.

Vecino de Teror, Peña fue distinguido como Hijo Predilecto de Teror en 2018 y, este mismo año, recibió también el título de Hijo Predilecto de Gran Canaria. Será el encargado de pronunciar el pregón que dará inicio oficial a las celebraciones el próximo 28 de agosto.

Catedrático de Pediatría en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, investigador y jefe del Servicio de Pediatría de la Unidad de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica del Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias, desarrolla su labor asistencial y científica en este centro desde 1984.

Durante el acto, Peña expresó su emoción y agradecimiento por el nombramiento, subrayando que Teror ha marcado toda su vida personal y profesional. «Soy de Teror, nací aquí y crecí aquí. Este es mi pueblo de siempre, donde me he formado y donde nacen mis valores, de todo lo que he visto y aprendido de los vecinos», afirmó.

El pediatra también relató cómo recibió la propuesta para convertirse en pregonero. Explicó que el alcalde de Teror, acompañado por el primer teniente de alcalde, Sergio Nuez, se desplazó hasta el Hospital Materno Infantil para comunicarle personalmente la invitación.

«Vinieron al Materno a proponérmelo y acepté con una enorme responsabilidad y un profundo agradecimiento», señaló Peña.

Su designación llega apenas unas semanas después de que las Fiestas del Pino fueran declaradas Fiestas de Interés Turístico Nacional, un reconocimiento que refuerza la proyección de la principal celebración religiosa y popular de Gran Canaria.

Por su parte, el alcalde de Teror, José Agustín Arencibia, destacó que hablar del doctor Luis Peña es hacerlo de «excelencia profesional, vocación de servicio y, sobre todo, humanidad», cualidades que, a su juicio, lo han convertido en «un referente de la pediatría».

No obstante, el regidor subrayó que su elección como pregonero trasciende el ámbito académico y profesional. «Queremos reconocer al terorense, al vecino que nunca ha perdido el vínculo con sus raíces y que representa los valores que mejor definen a este pueblo: el esfuerzo, la generosidad, la cercanía y el compromiso con la sociedad», afirmó.

Arencibia señaló que el nombramiento supone un homenaje a toda una trayectoria marcada por el servicio a los demás, sin desvincularse nunca de su municipio natal, al que ha permanecido estrechamente ligado a lo largo de su vida.