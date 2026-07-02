San Bartolomé cede suelo al Gobierno de Canarias para 42 viviendas públicas

El pleno de San Bartolomé de Tirajana aprobó por unanimidad este jueves la cesión de una parcela municipal en Juan Grande a Visocan, empresa perteneciente al Gobierno de Canarias, para la construcción de 42 viviendas protegidas de promoción pública. Se trata un terreno de uso residencial que tiene una superficie de 2.249,81 metros cuadrados y se encuentra junto al colegio de la localidad. El objetivo es destinar estas viviendas a las familias que llevan más de 25 años viviendo en las casas prefabricadas de la localidad de El Matorral, quienes previamente habitaban en cuarterías pertenecientes a la familia condal.

Las nuevas construcciones se llevarán a cabo en la parcela E, que ha sido desafectada de su uso educativo para darle un uso residencial. La cesión del suelo incorpora el compromiso de Visocan de redactar el proyecto edificativo, tramitar los informes y autorizaciones necesarios, y licitar y adjudicar las obras de construcción en un plazo máximo de cinco años.

Arrendamiento del suelo en El Matorral

El Pleno también aprobó por unanimidad el establecimiento de un contrato privado de arrendamiento del suelo que ocupan actualmente las 47 casas prefabricadas en El Matorral. Estas viviendas se encuentran en un terreno de 9.280 metros cuadrados que la familia condal cedió al Ayuntamiento por 20 años en 1988. Este contrato venció en 2018 y actualmente se ha aprobado un contrato de arrendamiento por cuatro años, prorrogable hasta 2031, por un valor de alrededor de 37.000 euros anuales.

Ampliación de Palmitos Park

También por unanimidad se aprobó el inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria del Plan Especial de Ordenación de Palmitos Park, solicitada por Aspro Parks Canarias SL. El expediente será remitido al órgano ambiental municipal junto al borrador urbanístico. El objetivo es ampliar un 20% el terreno edificable, lo que supondría un aumento de 13.842 metros cuadrados para nuevas instalaciones.

Reconocimieno extrajudicial de crédito

Por otro lado, fue aprobado reconocimiento extrajudicial de crédito por valor de 165.316 euros para hacer frente a facturas en departamentos de Playas, Prensa, Vías y Obras, Mayor, Policía, Desarrollo Local, Educación y Parques y Jardines. Otro de los acuerdos adoptados por unanimidad fue la propuesta de obras que el Ayuntamiento elevará al Cabildo de Gran Canaria para su financiación a través del Plan de Cooperación correspondiente a la anualidad de 2027. La inversión prevista asciende a 876.516,49 euros y las actuaciones consisten en la rehabilitación de la fachada del Pabellón Cubierto de El Tablero y la renovación de la red de alumbrado público de la avenida de la Unión Europea.

También salió adelante una moción de Coalición Canaria para impulsar las actuaciones técnicas, administrativas y presupuestarias necesarias que permitan iniciar las obras de los centros de alzheimer de Aldea Blanca y San Fernando, así como la contratación de la redacción del proyecto de la futura residencia de mayores y su centro de día.

Durante el turno de ruegos y preguntas, el alcalde aclaró que las obras de peatonalización de la Avenida de Las Américas, en El Tablero, no están paralizadas y que solo faltan los trabajos de amueblamiento urbano como la colocación de bancos, jardineras y papeleras. También recalcó que esta semana finalizó el asfaltado y se instaló la señalética.