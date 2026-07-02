¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria?

Papas en San Mateo, cebollas en el barrio de Piso Firme de Gáldar son solo algunas de las propuestas para este fin de semana, a las que se les suman la romería de Fataga, la recreación histórica del campamento de El Batán del año 1599, en Santa Brígida, o la música del Festival Internacional Canarias Jazz & Más.

Gáldar. Piso Firme celebra este domingo 5 de julio la XXVII Fiesta de la Cebolla de Gáldar, una cita que incluirá exhibición de ejemplares, concurso de tortillas, degustaciones, la actuación de Pepe Benavente y un homenaje a la cebollera Josefina Vega, vecina del barrio y vinculada durante años al trabajo en el campo. Bajada de Santa Rosa y premios a los mejores ejemplares. El programa comenzará a las 10.00 horas con la Bajada de Santa Rosa de Lima desde su santuario en Las Rosas hasta la Asociación de Vecinos de El Juncal. Allí se celebrará la exhibición y entrega de premios a las cebollas blancas y rojas de mayor peso. La música también tendrá presencia. Participarán la Agrupación Folclórica Abaican, que acompañará a la Virgen, la Agrupación Folclórica Sociocultural Tamaima, el Grupo Folclórico Los Cebolleros de Gáldar y la Agrupación Cultural y Folclórica Surco y Arado. La jornada finalizará con la actuación de Pepe Benavente.

San Mateo. La Fiesta del Agricultor abre mañana, desde las 10.00 horas en la plaza de la Solidaridad, la I Feria de la Papa de Vega de San Mateo. El programa incluye talleres infantiles, reconocimientos a agricultores vegueros y parranda. A las 12.30, degustación de papas vegueras y pata de cochino. El domingo, desde las 11.00, trasquilada, trilla de vacas, ordeño de vacas y ovejas, en la plaza de Los Gorriones. A las 11.30, recorrido de la Agrupación Folclórica Los Indianos de Las Lagunetas por el Mercado Agrícola. A las 12.00, degustación de productos de la tierra por los pasillos del Mercado Agrícola, y a las 12.30, trilla de caballos en la trasera del Polideportivo Municipal. La Vega también ofrece la segunda edición de Vive el Verano en Familia, con la actuación de El Mariachi en la Yedra a las 19.30 horas. El domingo habrá hinchables y juegos infantiles en Cueva Grande desde las 18.00 horas. El humorista Jaime Marrero también traerá su actuación a la Plaza de Cueva Grande a las 19.30 horas.

San Bartolomé de Tirajana. La explanada del Faro de Maspalomas acoge mañana el Festival Internacional Canarias Jazz & Más, desde las 19.30 horas. Actuarán Sylwester Ostrowski - Freddie Hendrix Jazz Brigade 50/50 Birthday Tour, y también Powafunk. El mismo escenario tendrá el domingo, desde las 19.30 horas, las actuaciones de José Vera Bello Quinteto y Ghost -Note. La entrada es gratuita. En el mismo municipio, Fataga celebra sus Fiestas del Albaricoque. Hoy, a las 20.00 horas, celebran el día de la vecindad. Mañana, desde las 19.30 horas, romería y posterior verbena con la orquesta Panamaribe y Grupo Acuarela. El domingo, desde las 10.00, feria Fataga Me Gusta, con las actuaciones de Mr. Bordón Sax, Los Salvapantallas y Grupo Mallomb.

Santa Lucía. La playa de Pozo Izquierdo acoge desde hoy y hasta el domingo, día 12 de julio, el mundial Gran Canaria Gloria Windsurf World Cup. Por otro lado, el teatro Víctor Jara celebra mañana, a las 20.00, un concierto solidario de la mano de la Banda Sol y Viento Notas que curan, vidas que cambian, para ayudar a San Juan de Dios. Las entradas tienen un precio de 5 euros.

Ingenio. El centro cultural Federico García Lorca acoge esta noche, a las 20.00 horas, el espectáculo musical Herederos del Atlántico, un encuentro único que comparten las voces de Héctor González (Tenerife), Jesús Monzón (Gran Canaria) y Pedro Manuel Afonso (Gran Canaria). Las entradas tienen un precio de 10 euros. El domingo, el mismo escenario ofrece dos espectáculos, El Terrible problema en el Gran hotel, a las 12.00 horas, y El cabaret de los pecados, a las 20.00 horas. Las entradas a 5 euros cada uno de ellos. También hay fiesta en el barrio de Lomo Algodones. Esta noche, a las 20.00 horas, el pregón y a continuación actuación de la cantante de la Voz Kids Nadia y música de los años 70 y 80. Mañana, tarde de juegos y una verbena como broche.

Arucas. El Festival Internacional Canarias Jazz & Más llega esta noche a la plaza de San Juan de Arucas, a partir de las 20.00 horas, para ofrecer las actuaciones de Moisés P. Sánchez, con su espectáculo Where light begins, y The Yellowjackets.

Valleseco. El municipio celebra mañana la tercera edición de la Noche Mágica del Burro, un certamen que busca rescatar la memoria colectiva vinculada al burro canario a través de imágenes históricas y contemporáneas aportadas por los vecinos. El concurso cuenta con una programación que incluirá exposición y votación del concurso fotográfico, actividades infantiles, interacción con ejemplares de burro canario y el tradicional concurso morfológico.

Teror. El barrio de San Isidro continúa celebrando sus fiestas. Mañana, a partir de las 19.00 horas, romería con la participación de las agrupaciones folclóricas Ágora, Parranda Stacatto, Parranda Vecindario, Parranda Merita la pena y Los Indianos de las Lagunetas. A partir de las 22.00 horas, verbena en la plaza Marusa Déniz, con Furia Joven y DJ Juanjo. Durante la misma se rifará un lechón. El domingo, feria de ganado, desde las 10.00 horas, actos religiosos, y a las 16.30 horas, animación infantil. Cierra la jornada el humorista Iván El Bastonero’, a las 19.00 horas, con chocolatada y dulces. Por otro lado, el auditorio municipal acoge mañana, a las 19.00 horas, un concierto de la Joven Orquesta de Gran Canaria (JOGC) bajo el título Buscando América.

Telde. El pueblo de El Goro celebra mañana en su plaza un tardeo, desde las 17.00 horas y hasta la madrugada, con los grupos Son de la Isla, Yet Garbey, Los 600, El Mulatito y DJ Nacho González. La entrada es gratuita. Mientras, el teatro Juan Ramón Jiménez, acoge hoy, a las 20.00 horas, Arabiyya, una propuesta coreográfica construida desde los lenguajes tradicionales y contemporáneos de las danzas de Medio Oriente. 12 euros la entrada. Mañana le toca el turno a la obra Hombres de aire, a las 20.30 horas. Las entradas, 8 euros.

Firgas. Fiestas del Sagrado Corazón de Jesús en Cambalud. Viernes, verbena con Acerina Show. Mañana, a las 12.00 horas, encuentro de amigos Los Muchachitos de Cambalud, con música disco. El domingo, ruta motera a las 12.00 y obra de teatro a las 18.30 de la tarde.

La Aldea de San Nicolás. El Centro Cultural de La Aldea acoge mañana, a las 20.30 horas, una gran muestra de teatro que reunirá la representación de El Olvido, una obra interpretada por el grupo de mujeres del Centro de Mayores. La noche continuará con la representación de Estamos locos... ¿o qué?, a cargo del grupo de teatro La Gaviota, una divertida comedia que invita al público a reconocerse en esas pequeñas manías y situaciones cotidianas que forman parte de nuestra vida. El programa se completará con una muestra de diez monólogos con temas como la maternidad, la libertad personal, la inmigración, la gordofobia o el amor.

Santa Brígida. La Feria de Artesanía de Santa Brígida regresa este sábado a Calle Nueva con 15 puestos. De 10.00 a 15.00 horas, residentes y visitantes podrán recorrer la feria y descubrir piezas elaboradas de forma artesanal. Además de esto, Santa Brígida viaja a 1599 con la recreación histórica del Batán. Esta noche, a las 20.00 horas, concierto de Sephardica en el centro cultural. Mañana, desde las 10.30 horas y durante toda la jornada, paseo histórico por la Villa y a las 11.00, apertura del campamento y actividades como taller de teñido, bailes de época, clases de esgrima. El domingo, la actividad comienza desde las 10.30 horas, y ofrece paseos por la Villa y un taller práctico con combate escénico con espada. La clausura es a las 14.00 horas.

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Santa María de Guía. El último fin de semana de las fiestas de San Pedro, en el barrio de La Atalaya, ofrecen esta tarde el tradicional Desfile de Carrozas, inspirado este año en los juegos antiguos y tradicionales. A continuación, conciertos de Aseres, a las 20.30 horas, y a continuación Los 600, una vez finalice el desfile. Mañana, la plaza de San Pedro, a partir de las 23.00 horas, verbena amenizada por Armonía Show, Furia Joven y Aithamy Dj, con voladores a medianoche. Las fiestas de La Atalaya finalizan el domingo con la procesión del patrón, a partir de las 12.00. Por la tarde, Batalla de Flores a la que seguirá la gala fin de fiestas con el espectáculo Por Siempre Selena, un homenaje a Selena cantado por Ángeles Pérez.