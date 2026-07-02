Valsequillo tendrá un centro de interpretación con exposiciones, talleres y vistas al barranco de San Miguel

Valsequillo contará con un nuevo centro de interpretación del paisaje, el patrimonio y la cultura local, un espacio destinado a acoger exposiciones sobre la historia y las tradiciones del municipio, así como charlas y actividades dirigidas a turistas, visitantes y vecinos. El inmueble estará ubicado en la calle el Sol, junto al mirador que se asoma al barranco de San Miguel, en pleno casco de Valsequillo. El edificio contará con unos 600 metros cuadrados distribuidos en tres niveles y dispondrá de varias salas habilitadas para el desarrollo de propuestas culturales, divulgativas y turísticas.

El nuevo espacio contará con zonas de recepción e información para visitantes, salas expositivas e interactivas, espacios para talleres de artesanía y un área destinada a la promoción y venta de productos locales. La intención del Ayuntamiento es que el centro permita ampliar la oferta turística y cultural del municipio y desarrollar actividades que actualmente no pueden llevarse a cabo por falta de espacio.

Fondos Next Generation

El presupuesto destinado a la adquisición del inmueble ronda los 230.000 euros y ha sido financiado a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con fondos Next Generation canalizados por el Gobierno de Canarias y el Gobierno central dentro de las actuaciones de sostenibilidad turística en destino que han llegado al municipio.

Aunque todavía no hay una fecha concreta para el inicio de la rehabilitación del inmueble, el proyecto se encuentra en fase de redacción. El concejal de Turismo de Valsequillo, Víctor Navarro, explicó este jueves que el municipio ya cuenta con un punto de información turística, aunque se trata de un espacio «mínimo». En este sentido, destacó que el nuevo centro permitirá disponer de mejores instalaciones y de mayor capacidad para acoger actividades.

Víctor Navarro: «Ahora tendremos un centro de turismo de primer nivel en el municipio con vistas espectaculares»

«En el actual no hay tanto espacio», recalcó el edil, quien subrayó que la futura infraestructura permitirá reforzar la atención a visitantes y vecinos, además de poner en valor los recursos naturales, patrimoniales y culturales del municipio. «Ahora tendremos un centro de turismo de primer nivel en el municipio, va a ser precioso con unas vistas espectaculares al Barranco de San Miguel y a la cuenca», continuó Navarro.

Una casa con historia

El inmueble cuenta, además, con un notable reconocimiento en el municipio al pertenecer a la familia de los Peña, una saga con un fuerte arraigo cultural en Valsequillo. Parte de la familia emigró en su momento a Venezuela y regresó posteriormente a la isla, llevando consigo una mezcla de culturas, tradiciones y vivencias que también forman parte de la memoria local.

Por este motivo, desde el Ayuntamiento de Valsequillo la corporación tuvo claro desde la adquisición del inmueble que una de las prioridades debía ser conservarlo y destinarlo a usos culturales. El alcalde del municipio, Juan Carlos Atta, recalcó que la intención es que el edificio «siga siendo y haciendo honor a la cultura del municipio».

Céntrica y con vistas

La elección de este inmueble para albergar el futuro centro de interpretación responde también a su ubicación estratégica. La casa se encuentra en pleno corazón del municipio, lo que facilita el acceso de turistas, visitantes y vecinos desde el casco. A ello se suma una de sus principales ventajas: sus vistas privilegiadas hacia el barranco de San Miguel, uno de los enclaves históricos y naturales más representativos de Valsequillo.

El Ayuntamiento también adquirió en enero el Cuartel del Colmenar para destinarlo a uso cultural

Esta actuación forma parte, además, del proyecto Barranco Vivo de Valsequillo, una iniciativa que transformará el barranco de San Miguel en un gran parque educativo natural y en un museo vivo al aire libre. El proyecto contempla rutas autoguiadas, paneles informativos y códigos QR para descubrir el patrimonio etnográfico del entorno, la cultura del agua, la flora, la fauna, los molinos y los almendros, algunos de los elementos más característicos del paisaje local.

Otras adquisiciones

No obstante, esta no es la única casa histórica adquirida por el Ayuntamiento de Valsequillo en los últimos meses. El pasado enero, la institución municipal también se hizo con el Cuartel de El Colmenar un inmueble que, en una primera fase, se prevé destinar igualmente a usos culturales y turísticos. La compra incluyó la emblemática casona y una finca colindante de 6.844 metros cuadrados, con el objetivo de garantizar su protección, rehabilitación y futura puesta a disposición del municipio para fines culturales y de promoción.

El Cuartel de El Colmenar está considerado una pieza clave de la arquitectura de Gran Canaria. Construido en 1530 como cuartel de caballería, se encuentra en el barranco de San Miguel, enclave vinculado al primer asentamiento de población tras la conquista de la isla, entre 1478 y 1483.