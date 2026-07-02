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Santa Lucía de Tirajana

Dónde ver en el mismo escenario a María Peláe, Pablo Carbonell, Kike Pérez, Germán López y Abubukaka

El teatro Víctor Jara de Vecindario presenta su nueva programación, que abre Joaquín Reyes, Natalie Pinot, Raúl Jiménez y Alicia Rubio el día 11 de septiembre.

El alcalde Francisco García y el concejal de Cultura, Sergio Vega, en la presentación de la nueva programación del teatro Víctor Jara.

El alcalde Francisco García y el concejal de Cultura, Sergio Vega, en la presentación de la nueva programación del teatro Víctor Jara. / LP/DLP

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José A. Neketan

José A. Neketan

Santa Lucía de Tirajana

El teatro Víctor Jara arranca su nueva temporada el próximo 11 de septiembre con la comedia La verdad, protagonizada por Joaquín Reyes, Natalie Pinot, Raúl Jiménez y Alicia Rubio. La programación, que se extenderá hasta enero de 2027, incluye más de 30 espectáculos de música, teatro, humor, magia y circo, con presencia destacada de artistas canarios y nacionales.

El humor tendrá un papel central con propuestas como Mentes peligrosas, que reunirá a Kike Pérez, Ana Morgade, Álex Clavero y David Cepo los días 25 y 26 de septiembre. También destacan Abubukaka con Otto Stragman (2 de octubre), Género de dudas con Pablo Carbonell y Pastora Vega (20 de noviembre), Jorge Ávila (4 de diciembre) y el cierre con Los 3 tenores del Comandante Lara el 31 de enero.

En el apartado musical, el teatro acogerá el 20 de septiembre a Aterciopelados con su gira ‘30 años, la pipa de la paz’. Germán López y Augusto Báez ofrecerán el concierto gratuito ‘Maridaje’ el 9 de octubre, mientras que el tributo a Dire Straits ‘Brothers in band’ llegará el 17 de octubre. María Peláe actuará el 31 de octubre con El evangelio, e Iván Torres presentará el monólogo musical Más allá del pasillo el 14 de noviembre.

La programación musical incluye además a la Banda Sol y Viento (21 de noviembre), Álex Ubago (13 de diciembre), el espectáculo multidisciplinar Poliedro de amor (19 de diciembre), Bejeque con ‘Bejeque kids’ (26 de diciembre) y Gonzalo Hermida (9 de enero). El teatro musical también tendrá presencia con ‘Rocío Dúrcal es inolvidable’, protagonizado por su hija, el 16 de enero.

El público familiar contará con una oferta específica que incluye Corazón valiente. El soldadito de plomo (3 de octubre), Alma (13 de noviembre), Blancanieves, más allá del espejo (5 de diciembre), En busca de la magia (23 de diciembre), Gisela Show kids (15 de enero) y La bella durmiente (24 de enero).

En teatro, destacan la actriz mexicana Cecilia Suárez con El invencible verano de Liliana (16 de octubre), Un matrimonio sin filtros con Marta Hazas y Javier Veiga (23 de octubre), la producción canaria El último presidente (30 de octubre), Sobremesa (11 de diciembre), Tres noches en Ítaca (8 de enero) y Dulcinea con Paloma San Basilio (22 de enero).

La programación se completa con el festival de cortometrajes San Rafael en Corto, del 7 al 13 de noviembre, el Festival Internacional de Magia el 18 de diciembre y el espectáculo de circo Tenet, de Eunoia Kolektiva, el 29 de enero.

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Las entradas salen a la venta este jueves, con precios mayoritariamente entre 10 y 15 euros.

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