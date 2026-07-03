Adiós al amigo de las estrellas: fallece Mario Villanueva, promotor del observatorio astronómico de Temisas

La figura de Mario Villanueva queda ya unida de forma inseparable a Temisas, a Agüimes y al cielo que tantas veces ayudó a descubrir a los demás. Su fallecimiento deja un profundo vacío en la comunidad y en todas las personas que encontraron en él a un divulgador apasionado y cercano. Su labor al frente del observatorio astronómico de Temisas le valió una Espiga de Oro en 2025, por su contribución con su labor altruista llevada cabo durante 25 años por aficionados a la Astronomía para la divulgación científica y observación entre la sociedad canaria e internacional.

Convencido de que la ciencia es una puerta al conocimiento y a la curiosidad, Mario Villanueva, ingeniero de profesión, dedicó gran parte de su vida al Observatorio Astronómico de Temisas, proyecto que contribuyó a impulsar hasta convertirlo en un referente en Canarias. Desde la Fundación Canaria Observatorio de Temisas, trabajó incansablemente para acercar la astronomía a la ciudadanía, recibiendo a generaciones de escolares, familias y visitantes con entusiasmo constante.

Su capacidad para comunicar, para hacer comprensible lo complejo y para transmitir el asombro por el universo convirtió cada observación en una experiencia única. Más allá de explicar estrellas o galaxias, lograba despertar el interés y la emoción por comprender el mundo que nos rodea.

El reconocimiento institucional, como la Espiga de Oro concedida por el Ayuntamiento de Agüimes al Observatorio, refleja solo una parte de su legado. Su contribución fue mucho más amplia, extendiéndose también a la divulgación de la Estación de Referencia Geodésica Espacial de Canarias (Raege), de cuya relevancia internacional fue firme defensor.

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Mario Villanueva creyó siempre en la unión entre ciencia, educación y desarrollo, y trabajó para que ese vínculo se hiciera visible desde Temisas hacia el exterior. Iniciativas como la denominación de un asteroide con el nombre de Gran Canaria dan muestra de su empeño por situar la isla en el ámbito científico internacional. Los que lo conocieron destacan, por encima de todo, su calidad humana. Su disposición constante, su generosidad y su manera de compartir conocimiento dejaron una huella difícil de olvidar.