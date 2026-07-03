El antiguo hospital psiquiátrico de Tafira inicia su transformación en un gran centro sociosanitario

El Cabildo de Gran Canaria ha iniciado esta mañana las obras de rehabilitación del antiguo hospital psiquiátrico de Tafira, un edificio que llevaba más de dos décadas en desuso y que será reconvertido en el futuro Centro Sociosanitario Carlota de la Quintana. La actuación cuenta con una inversión superior a los 40 millones de euros y se llevará a cabo en un plazo de dos años. El nuevo centro permitirá crear 242 plazas residenciales distribuidas en 17 unidades convivenciales y dos viviendas tuteladas destinadas a mayores con discapacidad intelectual y física junto con usuarios con enfermedad mental, además de 30 plazas de día.

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, señaló durante su discurso que la misión del nuevo edificio es "sumarse a un modelo de atención sociosanitaria más completo, personalizado y humano". El proyecto respetará el valor patrimonial del inmueble, un referente del racionalismo español diseñado por Miguel Martín Fernández de la Torre y llevará el nombre de Carlota de la Quintana, la primera médica especialista de Canarias, conocida como "la doctora de los pobres", explicó Morales.