ASBA defiende con documentos oficiales que la compra del inmueble de la calle Sol se aprobó durante su mandato

ASBA - Primero Canarias ha salido al paso de las declaraciones del actual grupo de gobierno de Valsequillo sobre la adquisición del inmueble de la calle El Sol y sostiene que esta operación fue impulsada, tramitada y aprobada durante el anterior mandato municipal de ASBA-CC, presidido por Francisco Atta.

La formación asegura que el expediente administrativo acredita que la compra ya estaba culminada antes de la etapa actual.

Un expediente iniciado en el mandato anterior

Según expone ASBA, el procedimiento administrativo se desarrolló durante el gobierno anterior e incluyó la justificación técnica de la actuación, la selección del inmueble, la tasación oficial y los informes técnicos, jurídicos y económicos necesarios para completar la operación.

La formación también señala que el expediente incorporó la consignación del crédito presupuestario y la aprobación definitiva de la compra mediante decreto de Alcaldía.

El partido precisa que dicho decreto fue firmado por Francisco Atta y autorizó la adquisición del inmueble por 221.312,46 euros, además de ordenar la formalización de la compraventa. De acuerdo con la versión defendida por la organización, la escritura pública se firmó ante notario el 17 de diciembre de 2024, fecha en la que el inmueble pasó a ser de titularidad municipal.

Respuesta al actual grupo de gobierno

La reacción de ASBA - Primero Canarias se produce tras las publicaciones difundidas en distintos medios por el alcalde de Valsequillo, Juan Carlos Hernández, y el concejal de Economía y Hacienda, Víctor Navarro, en las que, según la formación, se presenta la adquisición como una actuación del actual ejecutivo local.

El partido considera que el relato del gobierno municipal no refleja el recorrido administrativo previo de la operación. En su comunicado, sostiene que los documentos oficiales del expediente demuestran que la compra fue una actuación iniciada y aprobada por el anterior ejecutivo de ASBA-CC.

Una operación vinculada al patrimonio local

Francisco Atta ha defendido que el proyecto fue concebido para proteger y poner en valor el patrimonio histórico, natural y cultural de Valsequillo. El exalcalde afirmó que le satisface que la iniciativa continúe adelante, aunque criticó que se atribuya al actual grupo de gobierno una gestión que, según mantiene, ya estaba documentada y culminada.

La controversia sitúa de nuevo el foco en la gestión municipal del patrimonio y en la autoría política de una adquisición que, según la documentación citada por ASBA, quedó formalizada a finales de 2024.