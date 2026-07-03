La Asociación Empresarial de la Zona Industrial de Arinaga amplía su ámbito y pasa a llamarse Asociación Empresarial de Agüimes

La hasta ahora Asociación Empresarial de la Zona Industrial de Arinaga ha aprobado su cambio de denominación y pasará a llamarse Asociación Empresarial de Agüimes, manteniendo las siglas Aenaga. La decisión fue adoptada este jueves durante la asamblea general de la entidad y marca el inicio de una nueva etapa orientada a ampliar su representatividad al conjunto del tejido empresarial del municipio.

Con este cambio, Aenaga refuerza su papel como organización de referencia para las empresas de Agüimes, integrando en un mismo proyecto a la industria, el comercio, los servicios, las pequeñas y medianas empresas y los autónomos. La asociación mantendrá su compromiso histórico con la Zona Industrial de Arinaga, al tiempo que asumirá nuevos retos vinculados a la dinamización económica del municipio.

Entre los objetivos de esta nueva etapa se encuentra el impulso de las zonas comerciales abiertas de Agüimes, con acciones dirigidas a apoyar al pequeño y mediano comercio, fomentar la innovación, mejorar la competitividad, promover la digitalización, facilitar la formación empresarial y atraer clientes a las áreas comerciales del municipio.

La Asamblea General también aprobó la incorporación de Lorenzo Méndez, asesor laboral y fiscal de empresas y autónomos, a la Junta Directiva de Aenaga. Su labor estará centrada en reforzar la relación de la entidad con las pymes y los autónomos de Agüimes, favoreciendo una comunicación más directa y cercana con este sector.

Gestión económica sólida

Durante la reunión, los asociados dieron luz verde además a las cuentas del ejercicio 2025, que reflejan una gestión económica sólida y responsable, así como a la Memoria de Actividades 2025, donde se recogen las principales acciones, proyectos e iniciativas desarrolladas por la asociación durante el último año.

El presidente de la Asociación Empresarial de Agüimes, Cornelio Suárez, destacó que esta nueva etapa permitirá a la entidad trabajar también en la dinamización de las zonas comerciales abiertas, apoyar al comercio local y estar más cerca de pymes y autónomos.

“Queremos una asociación más fuerte, más cercana y con capacidad para impulsar proyectos que generen oportunidades para todo el municipio”, afirmó Suárez, quien subrayó además la voluntad de AENAGA de seguir actuando como interlocutor útil ante las administraciones públicas.

La nueva denominación responde así a la evolución de la entidad y a su objetivo de representar de forma más amplia la realidad económica de Agüimes, consolidando un proyecto común para la industria, el comercio y los servicios del municipio.