Buscan en Gran Canaria a Jorge Díaz, desaparecido tras salir en barco

Jorge Díaz Martínez, de 24 años, permanece desaparecido desde el pasado 19 de junio en Gran Canaria tras salir con una embarcación en la zona de Castillo del Romeral. Su familia ha pedido la colaboración ciudadana para tratar de reunir cualquier pista que ayude a localizarlo.

El joven fue visto por última vez en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, en el sur de Gran Canaria. Según han difundido sus allegados, Jorge salió junto a otra persona para llevar un motor a otro barco. Desde entonces, no se tienen noticias sobre su paradero.

La desaparición de Jorge Díaz Martínez se sitúa en el entorno de Castillo del Romeral, una zona costera del municipio grancanario. De acuerdo con la información compartida por la familia, el joven y un acompañante salieron días antes en una embarcación con el objetivo de trasladar un motor a otro barco.

A partir de ese momento se pierde su rastro. La falta de noticias ha llevado a sus allegados a iniciar una campaña de difusión en redes sociales para ampliar el alcance de la búsqueda y recabar datos que puedan ser útiles.

El cartel del desaparecido Jorge Díaz / La Provincia

Cómo identificar a Jorge Díaz Martínez

La familia ha compartido varios datos físicos para facilitar su identificación. Jorge Díaz Martínez tiene 24 años, mide 1,75 metros, tiene los ojos marrones y el pelo negro.

Sus allegados insisten en la importancia de que cualquier persona que haya podido verlo, o que tenga información sobre sus movimientos desde el 19 de junio, lo comunique cuanto antes.

Teléfonos para aportar información

La familia solicita que cualquier dato sobre el posible paradero de Jorge se traslade a los servicios de emergencia a través del 1-1-2.

Además, han habilitado el teléfono 680 544 391 para recibir información que pueda ayudar en la búsqueda.