Cambia el paisaje que ves desde el avión: culmina la regeneración paisajística del entorno del campo de fútbol de El Carrizal

El Cabildo de Gran Canaria ha culminado las obras de regeneración paisajística y mejora del entorno del campo de fútbol Pancho Ramírez, ubicado en la zona de La Capellanía, en Carrizal. Este espacio está a los pies de la GC-1 y es visible desde los aviones que aterrizan en el aeropuerto de Gran Canaria, por lo que el embellicimiento cobra un valor especial ya que mejora la vista a la llegada desde el aire de forma considerable.

La consejera de Política Territorial y Paisaje de la institución insular, Inés Miranda Navarro, mostró su satisfacción tras la entrega de esta intervención, la cual reviste una importancia especial al haber logrado reactivar y finalizar un proyecto que se encontraba parado desde el año 2022. Esta esperada actuación forma parte de un programa insular destinado a embellecer los márgenes de la autopista GC-1, una estrategia de la que se han ido desgranando diversos proyectos, siendo el de El Carrizal uno de los más esenciales debido al alto uso ciudadano que registra la zona.

La intervención destaca por una cuidada urbanización del espacio y cuenta con una zona de paseo que conecta directamente con la vía GC-192 de bajada y subida al Burrero, logrando una continuidad peatonal clave para el municipio. El diseño incorpora una amplia variedad de materiales y acabados que contribuyen a diferenciar los distintos ámbitos y recorridos del parque, empleando gravas de diferentes granulometrías y pavimentos de caucho de distinas tonalidades, y hormigón con acabados impresos en relieve, que refuerzan tanto la funcionalidad como la identidad de cada zona. Además, se dispuso una lámina geotextil bajo las superficies ajardinadas para reducir la proliferación de vegetación espontánea y minimizar las labores de mantenimiento.

Imagen del mural en la pared del campo de fútbol de La Capellanía que tiene vista a la GC-1. / LP/DLP

Con el firme objetivo de mejorar la calidad de uso y la funcionalidad del espacio público, el proyecto integra 18 luminarias solares empotradas en el pavimento que garantizan una iluminación mínima durante el periodo nocturno, así como tres bancos modelo estrellado y tres papeleras adaptadas a las condiciones de viento de la zona, dotando al entorno de los elementos necesarios para favorecer la estancia, el encuentro y un uso responsable del parque. La actuación se completa técnicamente con la ejecución de una nueva red de drenaje para la recogida de aguas pluviales y la habilitación de 31 plazas adicionales de aparcamiento, dos de ellas reservadas para personas con movilidad reducida, lo que mejora la accesibilidad y el servicio prestado al entorno.

Noticias relacionadas

La alcaldesa de Ingenio, Vanesa Martín, agradeció a la consejera Inés Miranda la inversión de 280.000 euros en esta zona del municipio, celebrando la recuperación de este espacio y poniendo en valor el trabajo coordinado y las buenas relaciones mantenidas entre ambas administraciones. Durante el acto, se enfatizó la apuesta del proyecto por la sostenibilidad a través de un suelo con distintas texturas y el uso de grava que actúa como suelo permeable y drenante, una fórmula pensada para que los procesos ecosistémicos puedan seguir su curso natural y el agua se filtre correctamente a la tierra, complementando lo que no se ve en el subsuelo. Este incremento de la biodiversidad se apoya en la plantación de especies autóctonas y otras, como acacias y dragos, combinándose con un criterio de mínima agresividad ambiental que respeta el entorno y complementa el gran mural artístico que el propio Cabildo ejecutó previamente en el recinto deportivo.