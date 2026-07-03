Solo tiene cuatro mesas y está escondido entre las montañas: el restaurante de Gran Canaria que conquista por su comida casera y sus vistas

Gran Canaria esconde pequeños rincones gastronómicos que se convierten en una parada obligatoria para quienes buscan una experiencia gastronómica inolvidable y alejada de las zonas turísticas. Uno de esos lugares el Bar Lomo el Palo, un pequeño establecimiento situado en el municipio de Gáldar

Los creadores de contenido @descubreconc lo han visitado recientemente y no han dudado en recomendar la experiencia a sus seguidores. "Este restaurante con vistas a la montaña es todo lo que está bien en la isla", aseguran.

Un restaurante con mucho encanto

Los propios creadores aconsejan acudir con tiempo, ya que Fermín, el dueño del local, se encarga personalmente de preparar todos los platos al momento.

"Es un lugar muy pequeñito y con encanto, perdido entre las montañas", explican en el vídeo. Además del entorno, destacan la amabilidad del propietario y el paisaje del que se puede disfrutar durante la comida. "Mientras comimos nos dimos cuenta que estábamos debajo de un manzano", comentan.

Raciones generosas de cocina canaria tradicional

"Comida casera, atención súper amable y respeto por el entorno, pero pudiendo disfrutar de él", así lo describen los creadores de contenido. La propuesta gastronómica apuesta por recetas tradicionales elaboradas de forma casera y con productos de la zona.

La propuesta gastronómica apuesta por elaborada las recetas de manera artesanal en el establecimiento con productos de calidad. En su visita, disfrutaron de la carne de cochino acompañada de papas fritas. También probaron la tapa de queso y pan y la ropa vieja, un clásico de la gastronomía canaria.

Dónde se ubica

Bar Lomo el Palo se sitúa en Lomo del Palo, 8 (Gáldar) y cuenta con una valoración de 4,4 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes lo han visitado y han disfrutado tanto de la comida como de las vistas y el ambiente relajado que se encuentra en este rincón.

Abre de martes a domingo en horario ininterrumpido de 9:00 a 22:30 horas, mientras que los lunes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.

Las vistas, el ambiente familiar, la atención y la cocina canaria han convertido al pequeño restaurante en una alternativa para quienes buscan descubrir otros encantos de Gran Canaria.