Diez planazos de verano en Gran Canaria que no son (solo) para turistas

Gran Canaria ofrece una amplia variedad de actividades que los visitantes demandan, valoran y disfrutan, pero que los que residimos en la isla seguimos desaprovechando.

De acuerdo con okgrancanaria.com , principal portal de venta de actividades de ocio y excursiones en la isla, estas actividades no son sólo para “guiris”. Aunque ellos son quienes más las disfrutan, están al alcance de todos y, además, tienen precios muy asequibles si se comparan con los mismos planes en otros destinos turísticos.

Actividades que los turistas adoran… y los canarios no aprovechamos

1.- Excursión en barco por la costa

Los paseos en barco se pueden disfrutar durante todo el año. Hay salidas de todo tipo: desde excursiones tranquilas para familias hasta fiestas. Es una forma diferente de ver la costa y disfrutar del océano.

Excursión en barco por la costa / La Provincia

2.- Ver delfines en libertad

Las excursiones para avistar cetáceos son de las más populares. En la mayoría de los casos se logran ver delfines u otros animales marinos y, si no sucede, los barcos suelen disponer de una garantía que permite repetir la experiencia gratuitamente. Es una actividad ideal para familias con niños o para quienes buscan una conexión más natural con el mar.

Ver delfines en libertad / La Provincia

3.- Fiesta en barco

Si lo que se busca es diversión, las fiestas en barco en Gran Canaria son una garantía. Música, animación y actividades acuáticas aseguran un ambiente perfecto para grupos de amigos, despedidas de solteros o parejas que quieran vivir una fiesta diferente.

Fiesta en barco / La Provincia

4.- Pesca deportiva

Las salidas de pesca en Gran Canaria se realizan durante todo el año. El tipo de pesca y los peces que se pueden capturar varían en función de la época del año. No hace falta tener experiencia, ya que las tripulaciones son expertas y ayudan a los viajeros más nóveles a conseguir buenas capturas. Los pescadores pueden capturar desde ejemplares de bonito o sama hasta grandes especies como el marlín azul.

Pesca deportiva / La Provincia

5.- Submarino Amarillo

El submarino de Mogán ofrece la experiencia única de sumergirse a más de 20 metros de profundidad. Los pasajeros pueden observar pecios, arrecifes y bancos de peces en un entorno seguro y fascinante. Una aventura perfecta para todas las edades.

Submarino Amarillo / La Provincia

6.- Alquiler de barcos

Ya sea para una celebración, una reunión familiar o simplemente un día especial, en la isla se pueden alquilar barcos con tripulación de todo tipo, desde yates íntimos hasta catamaranes con capacidad para más de 200 personas. Una opción cada vez más popular entre los visitantes… y una oportunidad que los canarios también podemos aprovechar.

Alquiler de barcos / La Provincia

7.- Montar en camello en las Dunas de Maspalomas

El paseo en camello en el Parque Natural de las Dunas de Maspalomas es una actividad diferente, divertida, muy fotogénica y muy apreciada por los turistas que visitan la isla. Es ideal para familias y parejas que buscan una experiencia corta, económica y diferente, acompañados por este simpático animal tan vinculado a la isla. El único límite para realizar esta actividad es pesar menos de 100 kilos.

Montar en camello en las Dunas de Maspalomas / La Provincia

8.- Excursiones a caballo en El Salobre

Desde la zona de El Salobre se organizan paseos a caballo adaptados a todos los niveles. No se necesita experiencia previa: los guías enseñan a montar antes de salir al recorrido. Es una forma distinta de conectar con la naturaleza y disfrutar de algunos de los paisajes más bonitos del sur de la isla.

Excursiones a caballo en El Salobre / La Provincia

9.- Excursiones en buggy y en moto de agua

Los buggies y las motos de agua son sinónimo de aventura y diversión. Las excursiones en buggy permiten disfrutar de la conducción mientras recorres caminos estrechos y serpenteantes de tierra y piedra. Hay modelos de dos y cuatro plazas, perfectos para parejas o familias con niños mayores. Para conducir un buggy únicamente es necesario disponer de un permiso de conducir con una antigüedad mínima de dos años.

Ya sea en un circuito o durante una excursión por la costa, conducir una moto de agua es una experiencia llena de emoción. Puedes hacerlo solo o acompañado, siempre con total seguridad. Para pilotar una moto de agua debes ser mayor de edad o tener al menos 16 años y contar con la autorización de tus padres o tutores legales.

Excursiones en buggy y en moto de agua / La Provincia

10.- Volar en parasailing

La experiencia de volar en parasailing combina emoción, libertad y unas vistas inigualables de la costa sur de Gran Canaria. Durante un vuelo de entre 8 y 12 minutos, te elevarás a más de 100 metros sobre el mar para contemplar desde el aire impresionantes acantilados, playas, complejos turísticos, o lugares tan emblemáticos como el Faro de Maspalomas y las espectaculares Dunas de Maspalomas. Una actividad perfecta para quienes desean disfrutar de una perspectiva única de la isla mientras viven una experiencia tan emocionante como relajante.

Volar en parasailing / La Provincia

A menudo damos por sentado lo extraordinario. Gran Canaria no solo es nuestro hogar, también es un lugar que puede seguir sorprendiéndonos si nos permitimos vivirla con la misma ilusión que quienes la descubren por primera vez.