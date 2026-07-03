Elena Álamo: "Las guerras las deciden señores mayores pero los jóvenes son los que mueren"

Pocos apostaban porque aquel proyecto que surgía hace doce años como un complemento de la Universidad de Verano de Maspalomas con apenas cinco o seis participantes terminarían teniendo entidad propia y llegaría a recibir incluso a 40 asistentes en alguna de sus ediciones.

Esta es la realidad del Camp Internacional Rotary Maspalomas, que hoy cierra su duodécima edición con éxito de participación y el listón cada vez más alto. Elena Álamo, teniente de alcalde de San Bartolomé de Tirajana, la concejala de Igualdad Esther Delgado y el responsable del Camp, el rotario Daniel Bazán, han sido los encargados de su clausura en un año que se ha caracterizado por el elevado nivel de sus ponentes y la implicación de los 27 chicos participantes.

Para Elena Álamo "es una oportunidad importantísima para San Bartolomé de Tirajana acoger cada año a chavales de diferentes partes del mundo en un municipio totalmente integrado y tolerante como el nuestro y sobre todo en los tiempos actuales tan convulsos. Al final es un espacio que ellos se llevan en el corazón, un espacio de paz como es Gran Canaria y San Bartolomé de Tirajana." La teniente de alcalde destacaba además "que Maspalomas en verano también es cultura, es educación a través tanto de su Universidad de Verano como de su Camp Internacional por la Paz."

Daniel Bazán les lanzaba un mensaje, "ustedes vienen como participantes del Camp, pero deben salir de aquí como embajadores de la paz, de Maspalomas y les pido un compromiso, en este mundo tan diverso ustedes tienen mucho que decir. Si todos sumamos vamos a conseguir un mundo mejor."

Según Daniel Bazán, "el de este año ha sido el grupo más sensibilizado con respecto a los temas que tratamos en el Camp, preguntan mucho, discuten y se interesan mucho, quizás la actualidad marcada por Ucrania, Irak o Venezuela, esta vorágine a la que nos está llevando el mundo hace que la juventud tenga más conciencia de que tiene que participar. La paz va a venir a través de los gobiernos pero son los jóvenes , las personas los que tienen que apostar por la paz para obligar a los gobiernos a que lleguen al consenso."

En sus doce años de historia el Camp ha logrado reunir a más de 250 jóvenes y a un centenar de ponentes. Daniel Bazán, su coordinador, ha sido presidente del Club Rotary Maspalomas hasta en cinco ocasiones y es uno de los miembros más activos de la organización.

Entre los recuerdos de su coordinador, mención especial para el sociólogo Johan Galtung, que dijo que «Maspalomas es como un continente en miniatura, un ejemplo a seguir. Fue un momentazo para nosotros, un broche de oro en una Conferencia Internacional de la Paz y también un poco profeta, porque ya en ese momento nos dijo que había dos países, EEUU e Israel, que eran los que tenían en sus manos la estabilidad del mundo."

Para Bazán, la clave siempre pasa por los jóvenes, "las guerras las deciden señores muy mayores desde un despacho, pero quienes las sufren y padecen, quienes mueren son los jóvenes."

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El XII Camp Internacional Rotary Maspalomas está organizado por el Club Rotary Maspalomas con la colaboración del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, el Cabildo de Gran Canaria a través del Servicio de Solidaridad Internacional, dentro del Programa Gran Canaria Solidaria, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la Universidad de Verano de Maspalomas, el Distrito 2201 Rotary Spain y Casa África.