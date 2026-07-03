Guía destina más de 200.000 euros al reasfaltado de Verdejo y Farailaga-Mondragones

El Ayuntamiento de Guía destinará 213.676 euros al reasfaltado de varias vías del municipio, entre ellas los accesos a Verdejo y la carretera Farailaga-Mondragones. La actuación estará financiada mediante una subvención concedida por el Cabildo de Gran Canaria con cargo al Fondo de Desarrollo de Canarias, conocido como FDCAN.

La administración local prevé iniciar en las próximas semanas el procedimiento de licitación y posterior adjudicación de las obras, con el objetivo de que los trabajos puedan comenzar una vez se complete la tramitación administrativa. El proyecto responde a una demanda planteada por vecinos de estos barrios de las medianías, según trasladó el concejal de Vías y Obras, Juan Jiménez.

Mejora del firme en vías de uso frecuente

La intervención permitirá renovar el pavimento de carreteras que soportan tránsito habitual y que conectan núcleos de población situados en la zona de medianías de Guía. La mejora del firme busca favorecer la seguridad vial, facilitar los desplazamientos diarios y reforzar las comunicaciones interiores del municipio.

El concejal explicó que la actuación no había podido ejecutarse hasta ahora por falta de financiación específica. Con la aportación del Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento podrá activar el expediente para contratar los trabajos y avanzar en la renovación de estas vías.

Financiación externa para actuaciones en barrios

El grupo de gobierno municipal mantiene abierta la búsqueda de financiación externa para acometer nuevas actuaciones de mejora en distintos barrios de Guía. Según el área de Vías y Obras, esta línea de trabajo permite atender demandas vecinales y complementar los recursos propios del Ayuntamiento en proyectos vinculados al mantenimiento y mejora de infraestructuras públicas.

La actuación en Verdejo y Farailaga-Mondragones se incorporará así al conjunto de intervenciones previstas por el Consistorio para mejorar la red viaria local, especialmente en zonas donde el estado del firme condiciona la movilidad cotidiana de los residentes.