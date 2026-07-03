Ingenio coloca la primera piedra de su biblioteca del futuro: un modelo flexible y humano

Una urna a modo de cápsula del tiempo con la prensa del día, un libro del que fuera cronista de Ingenio, Rafael Sánchez Valerón y los planos del edificio quedará bajo el hormigón de la nueva biblioteca de Ingenio. El acto simbólico de la colocación de la primera piedra da paso a un proyecto que cuenta con un presupuesto de 4.631.000 euros y un plazo de ejecución de 18 meses, plantea un edificio de vanguardia concebido bajo el concepto moderno de biblioteca, un lugar adaptable y que aspira a convertirse en un punto de encuentro social.

Con un diseño inspirado en las antiguas naves de empaquetado de tomates que formaban parte del paisaje de este municipio, plantea una infraestructura de vanguardia de 2.300 metros cuadrados. El nuevo espacio sociocultural se concibe bajo el concepto moderno de "tercer lugar".

La alcaldesa, Vanesa Martín, se mostró emocionada por materializar este hito accesible para la ciudadanía, destacando el papel de la oficina técnica por posponer descansos para sacarlo adelante. Martín definió el edificio como "un espacio vivo donde la juventud estudiará y soñará, recordando que se financia con los impuestos de los contribuyentes", con la importante aportación del Cabildo de Gran Canaria.

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, vinculó la infraestructura al Plan Adicional de Inversiones insular de 70 millones de euros. Morales ensalzó el "esfuerzo conjunto" y reivindicó la utilidad de la gestión pública. "Es bueno dar el mensaje de que estamos trabajando unidos, de que la política sirve", concluyó Morales.

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El arquitecto Manuel Méndez destacó el profundo cambio de paradigma respecto a los centros tradicionales. Su diseño, con tres naves adosadas, garantiza la máxima flexibilidad estructural. El inmueble contará con un semisótano de 200 metros cuadrados para instalaciones; una planta baja de 1.000 metros diáfana y acristalada para la interrelación ciudadana; una planta alta de otros 1.000 idónea para el estudio en silencio; y una cubierta de 100 metros cuadrados con terraza útil como aula al aire libre. Además, integrará el Archivo Histórico Municipal en la planta baja.