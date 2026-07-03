La ONCE reparte más de 1,3 millones de euros en Gran Canaria

La ONCE ha repartido 1.385.000 euros en premios en Gran Canaria a través de la lotería instantánea X50 y del sorteo del Cupón Diario.

El mayor premio corresponde a un boleto del Rasca X50, que dejó 1.000.000 de euros en el punto de venta de la rotonda de El Tablero de Maspalomas. La agente vendedora Mónica Vega Viera, vinculada a la ONCE desde junio de 2000, fue la encargada de repartir este premio.

A esta cantidad se suman los 350.000 euros repartidos el pasado 17 de junio en Vecindario, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana. En este caso, la agente vendedora Beatriz Pérez Suárez, que trabaja en la ONCE desde mayo de 2021, vendió diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno en su punto de venta de la avenida de Canarias, 145.

Además, el miércoles 2 de julio, Tomás Laso Díaz, agente vendedor desde mayo de 2026, repartió otros 35.000 euros con un cupón premiado en su puesto de venta de la calle Poeta Agustín Millares Sall, en el edificio Mapfre, en Las Palmas de Gran Canaria.

MONICA VEGA VIERA / LP / DLP

Un millón con el Rasca X50

El Rasca X50 de la ONCE es un juego de lotería instantánea en el que, por 10 euros, se puede ganar hasta 1.000.000 de euros.

El funcionamiento consiste en comprobar si alguno de los números del jugador coincide con los números ganadores. En ese caso, se obtiene el premio correspondiente. Además, si el número coincide con alguno de los multiplicadores X2, X5, X10, X20 o X50, el premio se multiplica por esa cantidad.

TOMÁS LASO DÍAZ / LP / DLP

El Cupón Diario suma otros premios

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado.

También contempla premios de menor cuantía para las cuatro, tres o dos primeras y últimas cifras, además de reintegros a la primera o última cifra del número premiado.

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Los cupones de la ONCE se comercializan a través de más de 21.000 vendedores y vendedoras de la organización, así como mediante su canal digital y establecimientos colaboradores autorizados.