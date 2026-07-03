27 años para tener la pedida de mano perfecta: sorpresa durante el concierto de Lauryn Hill en el Granca Live Fest

Ayer dio comienzo la nueva edición del Granca Live Fest, una cita que reúne durante este fin de semana en Gran Canaria a artistas como Lauryn Hill, Juan Luis Guerra, Alejandro Sanz, Aitana o Maroon 5. La primera noche dejó sobre el escenario uno de los estrenos más esperados: la llegada de Lauryn Hill a Canarias.

La artista concentró buena parte de la expectación de la jornada. El público la recibió entre aplausos, móviles en alto y la emoción de escuchar en directo a una de las voces más influyentes del soul, el hip hop y el R&B.

Año tras año, este festival deja momentos inolvidables con grandes actuaciones, canciones coreadas por miles de personas y noches que el público guarda durante mucho tiempo. Pero, a veces, la imagen más especial no nace en el escenario, sino entre quienes miran desde abajo.

Eso ocurrió en la primera jornada del Granca Live Fest. Desde la grada, mientras Lauryn Hill actuaba por primera vez en las Islas, una pareja protagonizó una pedida de matrimonio que sorprendió a quienes estaban alrededor y que terminó por emocionar también a las redes sociales.

La encargada de grabar el vídeo fue la hija de la protagonista, a través de su cuenta de Tik Tok @laurynreyes_. Su nombre no es casual: su madre se lo puso hace 27 años por Lauryn Hill, la artista que escuchaba en directo justo cuando recibió la propuesta.

“Una vez más siendo espectadora, pero esta vez no me importa”, escribió la joven en el vídeo que difundió en redes sociales. “Mi madre hace 27 años me puso el nombre de Lauryn, sin saber que 27 años después le iban a estar pidiendo matrimonio mientras escucha a la cantante por la cual le puso el nombre a su segunda hija”, añadió en el comentario del video.

27 años para tener la pedida ideal

La escena, vivida entre el público, mostró la sorpresa de la mujer y la emoción de quienes la acompañaban. La música de Lauryn Hill sirvió de banda sonora para una pedida que mezcló amor, memoria familiar y una coincidencia difícil de repetir.

Sin duda, fue uno de esos momentos increíbles que se viven dentro de un festival y que terminan por ir más allá del escenario. Lauryn Hill cantó por primera vez en las Islas, y desde la grada otra Lauryn grabó el instante en el que su madre recibió una pedida de matrimonio al ritmo de su ídolo.