Valleseco dedica una jornada al burro canario y su legado en las medianías

Valsendero, en Valleseco, acogerá este sábado, 4 de julio, la III Noche Mágica del Burro, una jornada dedicada a divulgar el legado del burro canario y su papel en la vida rural de Gran Canaria. La cita comenzará a las 18:00 horas y pondrá el cierre a las fiestas patronales de San Luis Gonzaga.

El encuentro cambia este año de ubicación con el objetivo de acercar la iniciativa a distintos pagos del municipio. La propuesta se ha consolidado en el calendario festivo local como una actividad que combina convivencia, tradición, patrimonio etnográfico y divulgación en torno a un animal que durante generaciones fue esencial en las medianías de la isla.

Una jornada con actividades familiares y participación popular

La programación arrancará con la llegada de los animales y con actividades dirigidas al público infantil. Los asistentes podrán conocer de cerca los cuidados del burro, sus características y la función que desempeñó durante décadas en las labores agrícolas, el transporte de mercancías y la comunicación entre núcleos rurales.

Durante la tarde también podrá visitarse la exposición del concurso fotográfico, formada por imágenes históricas y actuales relacionadas con el burro y la vida en el campo. El público será el encargado de elegir las fotografías ganadoras y también participará en la votación del Burro Mágico y la Burra Mágica, un concurso morfológico que se ha convertido en uno de los momentos centrales de la cita.

La jornada finalizará con un paseo de los animales por las calles de Valsendero, una imagen vinculada a la memoria cotidiana de las medianías, donde el burro formó parte durante años del paisaje agrícola y familiar.

Un proyecto impulsado desde el ámbito rural

La iniciativa está promovida por el veterinario rural Aníbal Vega Santana, que puso en marcha este proyecto hace tres años para acercar la figura del burro canario a la población y contribuir a su conservación. El impulsor de la cita explica que el cambio de escenario responde a la voluntad de que la actividad recorra diferentes pagos de Valleseco, todos ellos con una historia ligada a estos animales.

Según Vega Santana, la idea surgió al comprobar el interés que despertaban los burros en ferias ganaderas y actividades vinculadas al sector primario. Ese contacto con el público llevó a plantear un homenaje propio en un municipio con tradición agrícola y ganadera.

El veterinario vincula también este proyecto a su experiencia personal. Recuerda la presencia de los burros en su entorno familiar durante la infancia y señala que esa relación influyó en su vocación profesional. Su trabajo como veterinario rural, añade, le permite mantener un contacto directo con el campo, los animales y las personas que viven de la actividad ganadera.

El burro canario, de animal de trabajo a patrimonio vivo

Uno de los objetivos de la Noche Mágica del Burro es desmontar tópicos asociados históricamente a este animal. Vega Santana subraya que el burro es inteligente, prudente, sensible y noble, con capacidad para detectar situaciones de peligro y crear vínculos estrechos con las personas que lo cuidan.

Antes de la expansión de la maquinaria agrícola y de las carreteras, el burro fue una herramienta de trabajo imprescindible en los pueblos. Transportaba cosechas, materiales y alimentos, y también participaba en tareas cotidianas como el reparto de leche entre barrios. Su presencia fue clave en el desarrollo económico y social de las medianías de Gran Canaria.

Aunque muchas de aquellas funciones han desaparecido, el burro mantiene hoy presencia en explotaciones ganaderas, proyectos de educación ambiental, tareas de mantenimiento sostenible de fincas y, en algunos casos, como animal de compañía. La organización destaca que cada vez más familias muestran interés por conocer su carácter tranquilo y afectuoso.

Una cita que gana participación en la isla

Las dos primeras ediciones de la Noche Mágica del Burro favorecieron el crecimiento de la iniciativa, tanto por la asistencia de público como por la participación de ganaderos procedentes de distintos municipios de Gran Canaria. La recepción de fotografías para el concurso expositivo refleja, según la organización, la huella que este animal conserva en la memoria colectiva de Canarias.

Con su traslado a Valsendero, la III Noche Mágica del Burro busca reforzar su carácter itinerante dentro de Valleseco y consolidarse como un espacio de encuentro, divulgación y reconocimiento a un patrimonio rural que sigue formando parte de la identidad del municipio y de la isla.