Viva Suecia, tras el concierto de Lauryn Hill en Granca Live Fest: “Como en todos los curros, hay compañeros de mierda”

El Granca Live Fest 2026 vivió una de esas jornadas en las que la música terminó imponiéndose a cualquier contratiempo. El Estadio de Gran Canaria fue escenario de una sucesión de conciertos de enorme nivel, con un público entregado y una programación que combinó talento nacional, presencia canaria y una figura internacional de peso: Lauryn Hill.

La primera jornada del festival tenía previsto un recorrido ascendente, con Dani Fernández antes de la artista estadounidense y Viva Suecia como cierre de la noche, según los horarios publicados para el jueves 2 de julio. Sin embargo, el tramo final acabó marcado por un retraso que alteró el desarrollo previsto y provocó una de las frases más comentadas de la noche.

Una noche marcada por los grandes conciertos

Cuando Viva Suecia apareció finalmente sobre el escenario, la banda no esquivó el asunto. Al contrario, lo convirtió en el punto de arranque de su concierto. Rafa Val, vocalista del grupo, tomó la palabra para pedir disculpas al público y lanzar un mensaje tan directo como inesperado.

“Perdón por el retraso, pero como en todos los curros tenemos compañeros buenos y compañeros de mierda. Y a estos últimos los hemos sufrido esta noche. Y me la sudan los Grammys que tengan”, dijo ante los asistentes, en referencia al retraso acumulado tras el concierto de Lauryn Hill.

Ms. Lauryn Hill revive su leyenda en el Granca Live Fest

La actuación de Lauryn Hill era uno de los grandes reclamos internacionales del Granca Live Fest 2026. La artista, icono del hip hop, el soul y el R&B, figuraba como cabeza del primer día del festival, en una edición que se celebra del 2 al 5 de julio en el Estadio de Gran Canaria.

Y su concierto tuvo mucho de acontecimiento. Lauryn Hill volvió a demostrar por qué su figura sigue ocupando un lugar singular en la música contemporánea: voz, presencia, repertorio y una forma muy personal de habitar el escenario. Cuando la maquinaria funcionó, el show fue poderoso. Hubo momentos brillantes, pasajes de enorme intensidad y una conexión evidente con una parte del público que esperaba verla en Canarias como a una leyenda viva.

Pero también hubo exceso. La artista pecó de alargar demasiado el formato con la presencia de numerosos invitados sobre el escenario, una decisión que, aunque enriqueció algunos momentos del espectáculo, terminó tensionando los tiempos de una jornada con más artistas por actuar. Esa acumulación de intervenciones hizo que el concierto se expandiera más de lo previsto y condicionara especialmente la salida de Viva Suecia, encargados de cerrar la noche.

No es la primera vez que alrededor de Lauryn Hill circulan comentarios sobre su relación con la puntualidad o sobre lo complejo que puede resultar trabajar con ella en directo. En Gran Canaria, sin embargo, la lectura fue doble: ofreció un concierto de altísimo nivel artístico, pero volvió a alimentar esa imagen de artista imprevisible que obliga al resto del cartel a adaptarse a sus tiempos.

Viva Suecia convierte el enfado en electricidad

Lejos de salir descentrados, Viva Suecia transformó el malestar en gasolina escénica. La frase inicial fue dura, sí, pero también sirvió como descarga colectiva para un público que llevaba tiempo esperando. A partir de ahí, la banda murciana hizo lo que mejor sabe hacer: levantar un concierto intenso, emocional y expansivo, con ese punto de épica generacional que ha convertido sus canciones en himnos de festival.

El grupo apareció con rabia, pero no con desgana. Todo lo contrario. La tensión previa dio paso a un show poderoso, de guitarras abiertas, estribillos coreados y una entrega que terminó justificando la espera. Viva Suecia no solo pidió perdón: respondió con música. Y esa fue, probablemente, la mejor forma de cerrar una noche que había acumulado cansancio, retrasos y expectativas.

El público recibió el comentario inicial con sorpresa, pero también con complicidad. La frase corrió rápido entre los asistentes y se convirtió en uno de los momentos virales de la jornada. Aun así, el concierto no quedó reducido al dardo contra Lauryn Hill. La banda sostuvo el peso del cierre y logró que el foco volviera al escenario, a las canciones y a la comunión con una audiencia que no se había movido pese a la demora.

El agradecimiento a Dani Fernández

Uno de los gestos más celebrados llegó después, cuando Viva Suecia invitó a Dani Fernández a compartir escenario. La colaboración tuvo un valor añadido porque el artista, que había actuado antes en la jornada, decidió quedarse 45 minutos más de lo que le correspondía para poder participar en el concierto de la banda.

Viva Suecia se lo agradeció públicamente, subrayando la diferencia entre quienes complican una noche de trabajo y quienes la hacen más fácil. El guiño a Dani Fernández funcionó como contrapunto perfecto al comentario inicial: frente al enfado por el retraso, el reconocimiento a un compañero que esperó, cumplió y se sumó al cierre de la jornada.

El resultado fue una escena que resumió bien el espíritu de los festivales: hay imprevistos, choques de horarios y tensiones invisibles para el público, pero también generosidad, oficio y momentos compartidos que elevan la noche.

Una jornada sobresaliente pese al ruido

Más allá de la polémica, la primera gran noche del Granca Live Fest 2026 dejó un balance claramente positivo. Dani Fernández volvió a demostrar su solvencia como uno de los nombres fuertes del pop español actual; Lauryn Hill ofreció un concierto brillante, aunque excesivo en su desarrollo; y Viva Suecia cerró con una actuación de alto voltaje que convirtió el retraso en una anécdota con frase viral.

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El festival, que reúne en Gran Canaria a artistas nacionales e internacionales durante cuatro días, ha consolidado una programación ambiciosa para su quinta edición. La noche dejó una certeza: incluso cuando los tiempos se desajustan, el directo sigue teniendo esa capacidad de generar momentos irrepetibles.