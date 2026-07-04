Las 10 fiestas populares imprescindibles de Gran Canaria en 2026

Gran Canaria ya tiene una hoja de ruta festiva para quienes no quieren perderse las celebraciones más populares de 2026. La cuenta @welikecanarias ha reunido en una guía visual las 10 fiestas imprescindibles de la isla, con citas que combinan tradición marinera, agua, música, romerías, fuego, humor popular y devoción.

La selección arranca en julio con las Fiestas del Carmen de Arguineguín y se alarga hasta finales de septiembre con el Perro Maldito de Valsequillo, una de las celebraciones más singulares del calendario grancanario.

Arguineguín abre el calendario con las Fiestas del Carmen

La primera gran cita destacada por @welikecanarias son las Fiestas del Carmen de Arguineguín, que se celebrarán del 6 al 19 de julio.

Su gran atractivo es la procesión marítima, una de las más emotivas de Canarias. Cientos de barcos engalanados acompañan a la Virgen en un ambiente costero marcado por la música, los asaderos de pescado y la devoción marinera.

Bañaderos, Firgas y Agaete toman el relevo en agosto

El 25 de julio, Bañaderos celebrará la Quema del Plátano, una fiesta descrita como vibrante y gamberra. Su elemento central es un plátano gigante de cartón piedra que protagoniza un desfile nocturno antes de su quema satírica, en homenaje al motor agrícola de la zona.

El 1 de agosto, Firgas vivirá la Traída del Palo, una tradición de fuerza colectiva en la que los vecinos transportan un enorme tronco de pino desde la montaña hasta el pueblo. La jornada mezcla esfuerzo vecinal, agua, música de charangas y ambiente popular.

Tres días después, el 4 de agosto, llegará una de las fiestas más conocidas de Gran Canaria: La Rama de Agaete. Miles de personas recorren el municipio al ritmo de la Banda de Agaete, agitando ramas de pino y eucalipto en una bajada frenética desde la montaña hasta el mar.

Telde y Arinaga convierten el agua y el mar en protagonistas

El 9 de agosto, Telde celebrará la Traída del Agua, una de las fiestas más refrescantes del verano grancanario. La celebración convierte al pueblo en una gran batalla de agua con cubos, botellas y camiones cisterna.

El calendario continúa el 28 de agosto con la Vará del Pescao, en Arinaga. La playa se viste de blanco y se llena de barquillos tradicionales, sardinas asadas, música de parrandas y vecinos bailando con el agua por las rodillas.

Septiembre llega con El Pino, El Charco, el gofio y el Perro Maldito

Entre el 7 y el 8 de septiembre, Teror será el centro religioso y cultural de Gran Canaria con las Fiestas del Pino. Durante la víspera, miles de peregrinos llegan desde distintos puntos de la isla para rendir tributo a la Patrona de Gran Canaria en una romería histórica.

El 11 de septiembre, La Aldea de San Nicolás celebrará la Fiesta del Charco, una de las tradiciones más antiguas de Canarias. La cita recrea la pesca aborigen y reúne a miles de personas que se lanzan vestidas al gran charco costero para capturar lisas vivas con las manos.

El 26 de septiembre, Agüimes vivirá la Bajada del Gofio, una fiesta de gran fuerza visual en la que el gofio se convierte en protagonista. Los participantes bajan entre nubes de harina tostada, sacos de gofio y agua, recordando la antigua tradición de llevar el grano al molino.

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El cierre de esta selección llega el 28 de septiembre en Valsequillo con el Perro Maldito, una noche de teatro callejero, fuego y misterio. El pueblo se apaga y el “diablo” se libera en un desfile con espectáculos aéreos, pirotecnia y coreografías antes de volver a ser encadenado.