Carreteras
Cierre de la GC-1 desde mañana domingo hasta el miércoles, en horario nocturno
El corte obliga a desviar el tráfico por la GC-500 en horario de entre las 23.00 y las 6.00 horas por trabajos de Red Eléctrica
La Consejería de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria informa que se procederá al cierre completo de la circulación en la Autopista del Sur (GC-1). Esta medida obedece a las ocupaciones temporales de la vía necesarias para acometer los trabajos de tendido de la nueva línea eléctrica L220KV Santa Águeda-Barranco de Tirajana, ejecutados por Red Eléctrica (empresa de Redeia). Las restricciones al tráfico tendrán lugar durante las noches de los días 5, 6, 7 y 8 de julio de 2026, en una franja horaria comprendida entre las 23.00 y las 6.00 horas.
El corte total afectará al tramo que va desde el punto kilométrico P.K. 28+000 hasta el P.K. 37+000. Mientras duren las tareas, todo el tráfico rodado será regulado y desviado de manera obligatoria por la carretera GC-500, una vía que va desde el cruce de La Aldea Blanca hasta casi el Puerto de Mogán. Las autoridades ruegan a todos los conductores que transiten por la zona que extremen la máxima precaución, moderen la velocidad y presten especial atención a los desvíos y a la señalización provisional instalada a tal efecto.
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