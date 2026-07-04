Horarios del Granca Live Fest 2026 este sábado 4 de julio: concierto de Aitana, Alejandro Sanz, Dani Martín y Grupo Frontera

El Granca Live Fest 2026 levanta el telón este jueves 2 de julio en Las Palmas de Gran Canaria con cuatro jornadas de música en directo y un cartel que reúne a algunos de los nombres más destacados del panorama nacional e internacional.

El festival se celebrará hasta el domingo 5 de julio y contará con actuaciones de artistas como Ms. Lauryn Hill, Juan Luis Guerra, Alejandro Sanz, Aitana, Maroon 5, Dani Martín, Dani Fernández, Danny Ocean, Carlos Rivera, Lola Índigo, Viva Suecia y Grupo Frontera, entre otros.

La cita musical convertirá durante varios días a la capital grancanaria en uno de los grandes puntos de encuentro de la música en vivo. El evento arrancará este jueves con la apertura de puertas prevista para las 17.00 horas, horario que se mantendrá también el viernes y el sábado. El domingo, última jornada del festival, el recinto abrirá a las 18.00 horas. Este es el resumen de los horarios:

Jueves 2 de julio: Dani Fernández, Ms. Lauryn Hill y Viva Suecia

La primera jornada del Granca Live Fest 2026 comenzará este jueves con la apertura de puertas a las 17.00 horas. La música en directo arrancará a las 18.00 horas con la actuación de Playa Coco, que será la encargada de abrir el cartel del día.

A continuación, a las 19.15 horas, será el turno de Plazeta, antes de que Dani Fernández suba al escenario a las 20.45 horas. El artista llega al festival como uno de los nombres destacados del pop español actual y será uno de los principales reclamos de la primera noche.

La jornada continuará a las 22.30 horas con la actuación de Ms. Lauryn Hill, una de las grandes figuras internacionales del cartel. La artista estadounidense protagonizará uno de los conciertos más esperados del festival. El cierre de la primera noche llegará ya de madrugada, a las 00.15 horas, con Viva Suecia, que pondrá el broche final al jueves con su sonido de pop rock.

En la programación del jueves también figuran Toni Bob, ADHIRE y Paulina del Carmen, que completan la oferta musical de la jornada.

Viernes 3 de julio: Carlos Rivera, Danny Ocean, Juan Luis Guerra y Lola Índigo

El viernes, el recinto volverá a abrir sus puertas a las 17.00 horas para una segunda jornada marcada por la música latina y urbana. La primera actuación principal será la de La Pantera, prevista para las 18.00 horas.

Después, a las 19.30 horas, llegará el turno de Carlos Rivera, uno de los artistas más reconocidos de la música latina actual. La programación continuará a las 21.00 horas con Danny Ocean, que aportará al festival su mezcla de pop, reguetón y sonidos urbanos.

Uno de los momentos más esperados del viernes llegará a las 22.30 horas, cuando suba al escenario Juan Luis Guerra. El artista dominicano, referente internacional de la bachata y el merengue, será uno de los grandes protagonistas de la segunda jornada del Granca Live Fest.

La noche finalizará a las 00.15 horas con Lola Índigo, que cerrará el viernes con una propuesta marcada por el baile, el pop y la música urbana. En el programa del día también aparecen Conjurer, Wendy, Fátima Falcón y Melania.

Sábado 4 de julio: Grupo Frontera, Dani Martín, Alejandro Sanz y Aitana

La tercera jornada del festival se celebrará el sábado 4 de julio, también con apertura de puertas a las 17.00 horas. El primer concierto del día será el de Agua del Chorro, previsto para las 18.00 horas.

A las 19.00 horas actuará Grupo Frontera, una de las formaciones internacionales incluidas en el cartel de esta edición. Más tarde, a las 20.45 horas, será el turno de Dani Martín, que regresa a los escenarios con un repertorio muy esperado por sus seguidores.

El sábado tendrá otro de sus grandes momentos a las 22.25 horas con la actuación de Alejandro Sanz, uno de los artistas españoles con mayor proyección internacional. El cantante será uno de los platos fuertes de la jornada y protagonizará una de las actuaciones más destacadas del festival.

El cierre del sábado llegará a las 00.15 horas con Aitana, que pondrá fin a la tercera noche del Granca Live Fest con uno de los conciertos más esperados por el público joven. La programación del día se completa con Quique Serra, Pablo Batista y Dani Calero.

Domingo 5 de julio: Maroon 5 cerrará el festival

El domingo 5 de julio, última jornada del Granca Live Fest 2026, el recinto abrirá sus puertas a las 18.00 horas. La programación comenzará poco después, a las 18.30 horas, con la actuación de Monkey Faces.

A las 19.45 horas será el turno de Postcode, antes de que llegue el gran cierre del festival. La última actuación principal estará protagonizada por Maroon 5, que subirá al escenario a las 21.00 horas. La banda estadounidense será la encargada de poner el broche final a cuatro días de música en Las Palmas de Gran Canaria.

La jornada del domingo contará también con la participación de Toni Bob, presente en distintos momentos del programa.