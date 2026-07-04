Gran Canaria destina 800.000 euros para contratar a personas desempleadas en las bibliotecas municipales

El Cabildo de Gran Canaria invertirá 800.000 euros en un nuevo plan de empleo destinado a mejorar la inserción laboral de personas desempleadas y reforzar el funcionamiento de las bibliotecas municipales de la isla. La iniciativa permitirá contratar durante un año a una persona en cada uno de los 21 municipios para prestar servicio en estos espacios públicos.

El programa, impulsado por la Consejería de Empleo y Desarrollo Local, se desarrollará entre enero y diciembre de 2026 y tiene como objetivo combinar la creación de oportunidades laborales con la mejora de un servicio considerado esencial para la vida cultural y educativa de los municipios.

Un trabajador por cada municipio

El plan contempla la incorporación de personal con perfil de auxiliar administrativo o administrativo, priorizando a quienes cuenten con experiencia previa en bibliotecas o interés por el ámbito bibliotecario y cultural.

Estas contrataciones permitirán reforzar la atención a los usuarios y apoyar el funcionamiento diario de las bibliotecas municipales, ampliando los recursos disponibles en cada localidad.

Empleo y mejora de los servicios públicos

El consejero de Empleo y Desarrollo Local del Cabildo, Juan Díaz, destacó que las bibliotecas son "mucho más que espacios para la lectura", ya que actúan como lugares de encuentro, aprendizaje, acceso a la información e inclusión social.

Además, señaló que este programa demuestra que las políticas de empleo también contribuyen a mejorar los servicios públicos, al tiempo que generan nuevas oportunidades laborales para personas en situación de desempleo.

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Con esta inversión de 800.000 euros, el Cabildo busca impulsar la empleabilidad en la isla y fortalecer la red de bibliotecas municipales, dotándolas de más recursos humanos para atender las necesidades de la ciudadanía.