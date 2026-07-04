Gran Canaria destina 800.000 euros para contratar a personas desempleadas en las bibliotecas municipales
El Cabildo financiará durante un año la incorporación de un trabajador en cada uno de los 21 municipios para reforzar estos espacios y mejorar la inserción laboral
El Cabildo de Gran Canaria invertirá 800.000 euros en un nuevo plan de empleo destinado a mejorar la inserción laboral de personas desempleadas y reforzar el funcionamiento de las bibliotecas municipales de la isla. La iniciativa permitirá contratar durante un año a una persona en cada uno de los 21 municipios para prestar servicio en estos espacios públicos.
El programa, impulsado por la Consejería de Empleo y Desarrollo Local, se desarrollará entre enero y diciembre de 2026 y tiene como objetivo combinar la creación de oportunidades laborales con la mejora de un servicio considerado esencial para la vida cultural y educativa de los municipios.
Un trabajador por cada municipio
El plan contempla la incorporación de personal con perfil de auxiliar administrativo o administrativo, priorizando a quienes cuenten con experiencia previa en bibliotecas o interés por el ámbito bibliotecario y cultural.
Estas contrataciones permitirán reforzar la atención a los usuarios y apoyar el funcionamiento diario de las bibliotecas municipales, ampliando los recursos disponibles en cada localidad.
Empleo y mejora de los servicios públicos
El consejero de Empleo y Desarrollo Local del Cabildo, Juan Díaz, destacó que las bibliotecas son "mucho más que espacios para la lectura", ya que actúan como lugares de encuentro, aprendizaje, acceso a la información e inclusión social.
Además, señaló que este programa demuestra que las políticas de empleo también contribuyen a mejorar los servicios públicos, al tiempo que generan nuevas oportunidades laborales para personas en situación de desempleo.
Con esta inversión de 800.000 euros, el Cabildo busca impulsar la empleabilidad en la isla y fortalecer la red de bibliotecas municipales, dotándolas de más recursos humanos para atender las necesidades de la ciudadanía.
- Atentado en la cumbre de Gran Canaria: clavan una pancarta de grandes dimensiones en el Nublo
- Viva Suecia, tras el concierto de Lauryn Hill en Granca Live Fest: “Como en todos los curros, hay compañeros de mierda”
- Controlado el conato de incendio en Tejeda
- El bar del sur de Gran Canaria donde los calamares son la especialidad de la casa: raciones generosas y precios económicos
- La Lotería Nacional toca en Gran Canaria
- Una playa de Gran Canaria, laboratorio mundial para identificar el origen de los plásticos que llegan del mar
- El rincón favorito de Anabel Pantoja (39 años) en Gran Canaria para desconectar: un pueblo pesquero, playas tranquilas y sol casi todo el año
- Grave accidente de moto en Gran Canaria