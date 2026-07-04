Gran Canaria prohíbe acceder a los montes y encender fuego desde este domingo por el riesgo extremo de incendios

El Cabildo de Gran Canaria activará este domingo 5 de julio, a partir de las 08:00 horas, la alerta por riesgo de incendios forestales en toda la isla por encima de los 400 metros de altitud. La medida responde al episodio de altas temperaturas previsto para los próximos días y conlleva un amplio paquete de restricciones destinadas a reducir el riesgo de que se produzca un incendio.

Entre las principales medidas destaca la prohibición de acceder y transitar por los montes y terrenos forestales, incluidas pistas y senderos, salvo en los casos expresamente autorizados. La restricción no afectará a las personas residentes, a los servicios públicos, al personal de vigilancia y extinción de incendios ni a la actividad de pastoreo.

Prohibido hacer fuego y usar barbacoas

Con la entrada en vigor de la alerta quedará prohibido encender fuego en cualquier espacio abierto de la isla situado por encima de los 400 metros de altitud.

La medida incluye también la suspensión del uso de barbacoas y zonas habilitadas para cocinar en albergues, áreas recreativas, zonas de acampada y áreas de descanso de la red insular de carreteras, así como cualquier sistema portátil que implique el uso de fuego.

Además, permanecerán cerradas la zona de acampada de Llanos de La Mimbre y el área recreativa de Tamadaba, mientras que el acceso por la carretera GC-216 quedará restringido a vecinos y servicios públicos.

Suspendidas las quemas agrícolas y la caza

El Cabildo también ha suspendido de forma temporal todas las autorizaciones concedidas para realizar quemas agrícolas o forestales, incluyendo rastrojos, restos de poda, pastos permanentes y residuos selvícolas.

Del mismo modo, queda prohibido utilizar material pirotécnico o maquinaria capaz de generar chispas, deflagraciones o descargas eléctricas en los montes y en una franja de 400 metros alrededor de estos espacios.

La resolución afecta igualmente a la actividad de carboneo, al uso de fuego en la apicultura y contempla la suspensión temporal de la actividad cinegética en toda la isla.

Llamamiento a extremar la precaución

El Cabildo recuerda que tampoco podrá arrojarse ningún objeto en combustión ni materiales susceptibles de provocar un incendio forestal.

Noticias relacionadas

La institución insular subraya que estas medidas permanecerán vigentes mientras continúe el episodio de calor y el elevado riesgo de incendios, e insiste en la necesidad de extremar las precauciones para proteger el patrimonio natural de Gran Canaria durante los próximos días.