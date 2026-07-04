Parece sacada de Disney, pero está en Gran Canaria: la casita de cuento en Santa Lucía de Tirajana por 500 euros al mes

Para los amantes de Disney y de las historias de fantasía, esta vivienda es casi un sueño hecho realidad. El barrio de Ingenio esconde, entre sus callejones de piedra, casas antiguas y entorno rural, una casa sacada de un cuento: muros de piedra, madera rústica, techos tradicionales a dos aguas y una terraza que transportan a un mundo mágico. Todo ello por 500 euros al mes.

Situada en uno de los barrios más pintorescos del municipio, la vivienda se encuentra disponible a partir del 15 de julio y destaca por tener un estilo de vida propio.

Una casa con encanto propio

La casa, reformada hace pocos años, es sinónimo de canariedad. Su estructura evoca directamente al universo visual de Encanto, la película de Disney ganadora de un Óscar a la mejor película de animación en 2022. Los muros de piedra y sus acabados en madera recuerdan a la "casita" de la familia Madrigal, que marcó un antes y un después en el universo de Disney.

La estancia principal integra salón, comedor y cocina en un mismo espacio acogedor, equipado con vitrocerámica, microondas grill, extractor y nevera. El baño dispone de ducha a ras de suelo y lavadora, mientras que el dormitorio se ubica en una buhardilla con cama doble. El exterior se completa con una terraza de estilo tradicional con bancos de mampostería, ideal para disfrutar del clima del sur de la isla.

Vivir en plena naturaleza con acceso a todo

La vivienda se sitúa en un callejón adoquinado de acceso peatonal, aunque dispone de aparcamiento a unos 300 metros. Santa Lucía se caracteriza por ser un entorno completamente rural y tranquilo, ideal para aquellos que buscan desconexión.

Además, la villa cuenta con establecimientos locales de toda la vida, como un bar tradicional y el molino de aceite municipal. A escasos minutos en coche, se encuentran también el centro médico, la farmacia y varios supermercados. Se trata de una zona tranquila, alejada del turismo masivo, donde el tiempo parece ir más despacio.

Un hogar que rebosa tranquilidad

La casa está pensada para una sola persona, que ofrezca un mes de fianza y un pago inicial de entrada. El propietario busca un inquilino tranquilo y responsable, adaptado a vivir en un entorno tranquilo. No se permiten mascotas y los gastos de agua, luz e internet no están incluidos en el precio.

Una vivienda singular que no solo destaca por su estética, sino también por el estilo de vida que propone: campo, calma y arquitectura tradicional canaria en uno de los rincones más auténticos del sur de la isla.