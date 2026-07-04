El primer premio de la Lotería Nacional toca en Gran Canaria

El primer premio del Sorteo Extraordinario de Vacaciones de la Lotería Nacional, celebrado este sábado 4 de julio de 2026, ha caído en el número 70334 y ha dejado parte de la suerte en Canarias, concretamente en Vecindario, en el municipio grancanario de Santa Lucía de Tirajana, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

El décimo premiado también fue consignado en Pamplona, por lo que el premio quedó repartido entre Gran Canaria y Navarra. El sorteo, identificado como el 054, tuvo además como segundo premio el 61957 y como tercer premio el 45794.

Gran Canaria, entre los puntos agraciados con el primer premio

El dato más destacado del sorteo está en el destino del primer premio. El número 70334 fue vendido en un punto de venta situado en Bentejuí, 2, esquina con 1º de Mayo, en Vecindario, dentro de la provincia de Las Palmas.

La noticia tiene especial impacto en el sureste de Gran Canaria, una de las zonas más pobladas de la isla, donde este tipo de premios suele generar una rápida expectación entre vecinos, clientes habituales y curiosos que se acercan a comprobar si el número agraciado pasó por sus manos.

Además de Vecindario, el primer premio también se repartió en Monasterio de la Oliva, 58, en Pamplona, según la información del sorteo.

El segundo premio viaja a Tarragona y Barcelona

El segundo premio correspondió al número 61957. En este caso, la suerte quedó repartida entre dos puntos de venta de Cataluña.

Uno de los décimos fue consignado en Cunit, en la provincia de Tarragona, concretamente en la dirección Costa Daurada, 17, local 1, urbanización Cunit Park. El otro punto agraciado se encuentra en Barcelona, en Camp Arriassa, 63.

Con este reparto, el segundo premio también quedó distribuido entre distintas localidades, reforzando el carácter disperso del sorteo.

El tercer premio se queda en Cartagena

El tercer premio del Sorteo Extraordinario de Vacaciones fue para el número 45794. Según los datos facilitados, este número fue vendido en Cartagena, en la provincia de Murcia.

El punto de venta señalado se encuentra en Alameda San Antón, 5, una ubicación que queda vinculada a uno de los números principales del sorteo celebrado este sábado.

¿Cómo se juega a la Lotería Nacional?

Logo de Lotería Nacional / LP/DLP

Inicialmente deberás elegir el sorteo en el que deseas participar (siempre hay un mínimo de 4 sorteos disponibles a la venta).

Después deberás elegir el número de 5 cifras (décimo) con el que deseas participar en ese sorteo. Si lo deseas, puedes seleccionar tú las cifras de este número o que el sistema lo haga automáticamente por ti de manera aleatoria, poniendo asteriscos en las cifras que no deseas seleccionar. Debes indicar también el número de décimos que deseas adquirir (entre 1 y 10).

Si eliges un número en concreto, ten en cuenta que este número puede no estar disponible para la venta por haberse vendido ya o por venderse solamente a través de alguna de nuestras Administraciones de Loterías.

Los décimos generados son virtuales (nunca te enviaremos tu décimo en papel, pues estos se venden en exclusiva en las Administraciones de Loterías) pero participan en los sorteos en las mismas condiciones que los décimos de papel y con las mismas probabilidades de ganar premios. La única diferencia es que si has comprado un décimo en papel deberás presentar este para optar a cobrar posibles premios, mientras que en el caso del online recibirás tus premios exactamente igual que para el resto de juegos sin necesidad de que presentes nada.

El precio de cada décimo depende del sorteo en el que participe:

Si es un sorteo de jueves, cada décimo cuesta 3 euros.

Si es un sorteo ordinario de sábado, cada décimo cuesta 6 euros.

Si es un sorteo especial de sábado, cada décimo cuesta 12 o 15 euros.

Si es un sorteo extraordinario, cada décimo cuesta 20 euros.

Tendrás premio si tu número (o alguna de sus cifras) sale elegido en el sorteo dentro de la distribución de premios que tiene ese sorteo previamente establecida: primer premio, segundo premio, terminación, aproximación, reintegro…).