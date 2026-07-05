Mogán reconoce a siete referentes del colectivo LGTBIQ+ de Canarias en la clausura de Mogán Diversa
La tercera edición del programa concluye con un podcast en directo y una gala que reivindica la diversidad, la igualdad y la visibilidad del colectivo
El Ayuntamiento de Mogán puso este domingo el broche final a la tercera edición de Mogán Diversa, la programación organizada con motivo del Orgullo LGTBIQ+, con una jornada en el Centro Polivalente de Arguineguín que combinó diálogo, cultura y espectáculo para reivindicar la igualdad, la diversidad y el respeto. La cita concluyó con una gala en la que se distinguió la trayectoria de siete referentes canarios por su contribución a la visibilización del colectivo desde ámbitos como la cultura, la comunicación, la música, la moda o el folclore.
La jornada comenzó con la grabación en directo del podcast 'Siente el Orgullo', conducido por Roberto Herrera y en el que participaron Drag Ego, Grimassira Maeva y la artista Liane. El espacio sirvió para reflexionar sobre la evolución de los derechos del colectivo, la importancia de contar con referentes visibles, la representación en los medios de comunicación y los desafíos que aún persisten para alcanzar una igualdad efectiva.
Un reconocimiento a quienes visibilizan la diversidad
La gala arrancó con la actuación de Miss Danayden y la lectura del manifiesto institucional del Orgullo por parte de la concejala de Igualdad, Minerva Oliva, quien reafirmó el compromiso del Ayuntamiento con la defensa de los derechos del colectivo LGTBIQ+ y la construcción de un municipio libre de discriminación.
Durante el acto se rindió homenaje a siete personas y colectivos por su aportación a la visibilidad y normalización de la diversidad en Canarias.
Entre los reconocidos se encuentra el folclorista y artesano Iván Quintana, por su trayectoria ligada a la música tradicional canaria; José Francisco 'Pepito' Hernández, profesor de danza de las Escuelas Artísticas de Mogán; el periodista Adolfo Rodríguez, creador de contenidos especializado en cultura y actualidad; la cantante y DJ Jia Miles; el diseñador moganero Oliver Hernández; el periodista Eduardo Ramírez, creador del pódcast 'El Salpique'; y Rainbow Gospel Choir, un coro formado por integrantes del colectivo que promueve la inclusión a través de la música.
Música y reivindicación para cerrar el programa
La ceremonia, dirigida por Nauzet Afonso, estuvo acompañada por las actuaciones de Yshia Taisma, Wendi Superstar, Grimassira Maeva, Rainbow Gospel Choir y Miss Danayden, en una velada en la que la música y las artes escénicas se unieron al mensaje de defensa de la igualdad y la diversidad. Con este acto, el Ayuntamiento de Mogán dio por concluida una nueva edición de Mogán Diversa, una iniciativa con la que el municipio busca seguir promoviendo el respeto y la inclusión social.
- Viva Suecia, tras el concierto de Lauryn Hill en Granca Live Fest: “Como en todos los curros, hay compañeros de mierda”
- Controlado el conato de incendio en Tejeda
- El bar del sur de Gran Canaria donde los calamares son la especialidad de la casa: raciones generosas y precios económicos
- Cierre de la GC-1 desde mañana domingo hasta el miércoles: tramos y horarios afectados
- La Lotería Nacional toca en Gran Canaria
- El primer premio de la Lotería Nacional toca en Gran Canaria
- Una playa de Gran Canaria, laboratorio mundial para identificar el origen de los plásticos que llegan del mar
- El rincón favorito de Anabel Pantoja (39 años) en Gran Canaria para desconectar: un pueblo pesquero, playas tranquilas y sol casi todo el año