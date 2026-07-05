Mogán reconoce a siete referentes del colectivo LGTBIQ+ de Canarias en la clausura de Mogán Diversa

El Ayuntamiento de Mogán puso este domingo el broche final a la tercera edición de Mogán Diversa, la programación organizada con motivo del Orgullo LGTBIQ+, con una jornada en el Centro Polivalente de Arguineguín que combinó diálogo, cultura y espectáculo para reivindicar la igualdad, la diversidad y el respeto. La cita concluyó con una gala en la que se distinguió la trayectoria de siete referentes canarios por su contribución a la visibilización del colectivo desde ámbitos como la cultura, la comunicación, la música, la moda o el folclore.

La jornada comenzó con la grabación en directo del podcast 'Siente el Orgullo', conducido por Roberto Herrera y en el que participaron Drag Ego, Grimassira Maeva y la artista Liane. El espacio sirvió para reflexionar sobre la evolución de los derechos del colectivo, la importancia de contar con referentes visibles, la representación en los medios de comunicación y los desafíos que aún persisten para alcanzar una igualdad efectiva.

Un reconocimiento a quienes visibilizan la diversidad

La gala arrancó con la actuación de Miss Danayden y la lectura del manifiesto institucional del Orgullo por parte de la concejala de Igualdad, Minerva Oliva, quien reafirmó el compromiso del Ayuntamiento con la defensa de los derechos del colectivo LGTBIQ+ y la construcción de un municipio libre de discriminación.

Durante el acto se rindió homenaje a siete personas y colectivos por su aportación a la visibilidad y normalización de la diversidad en Canarias.

Entre los reconocidos se encuentra el folclorista y artesano Iván Quintana, por su trayectoria ligada a la música tradicional canaria; José Francisco 'Pepito' Hernández, profesor de danza de las Escuelas Artísticas de Mogán; el periodista Adolfo Rodríguez, creador de contenidos especializado en cultura y actualidad; la cantante y DJ Jia Miles; el diseñador moganero Oliver Hernández; el periodista Eduardo Ramírez, creador del pódcast 'El Salpique'; y Rainbow Gospel Choir, un coro formado por integrantes del colectivo que promueve la inclusión a través de la música.

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Música y reivindicación para cerrar el programa

La ceremonia, dirigida por Nauzet Afonso, estuvo acompañada por las actuaciones de Yshia Taisma, Wendi Superstar, Grimassira Maeva, Rainbow Gospel Choir y Miss Danayden, en una velada en la que la música y las artes escénicas se unieron al mensaje de defensa de la igualdad y la diversidad. Con este acto, el Ayuntamiento de Mogán dio por concluida una nueva edición de Mogán Diversa, una iniciativa con la que el municipio busca seguir promoviendo el respeto y la inclusión social.