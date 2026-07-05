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El Museo Canario invita a los niños a descubrir cómo vivían los antiguos habitantes de Gran Canaria este verano

El centro organizará los días 14 y 15 de julio un taller dirigido a menores de entre 7 y 12 años con actividades prácticas sobre la cultura aborigen

Imagen de una de las salas del Museo Canario.

Imagen de una de las salas del Museo Canario. / LA PROVINCIA / DLP

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La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

El Museo Canario ha programado para los próximos 14 y 15 de julio el taller infantil 'De vacaciones en la isla de los canarios', una propuesta educativa con la que acercará a niños y niñas de entre 7 y 12 años a la historia, la cultura y las formas de vida de los antiguos pobladores de Gran Canaria.

La actividad se desarrollará de 10:30 a 12:30 horas y permitirá participar en una única sesión o asistir a las dos jornadas para completar la experiencia.

Un viaje al pasado de la isla

A través de contenidos divulgativos y diferentes dinámicas prácticas, los participantes conocerán cómo era la vida en la Gran Canaria prehispánica. Entre las actividades previstas se incluye la construcción de un poblado inspirado en las viviendas aborígenes y la experimentación con algunos de los materiales empleados por los antiguos canarios.

El objetivo de la iniciativa es acercar el patrimonio histórico de la isla a los más pequeños de una forma didáctica y participativa, aprovechando el periodo de vacaciones escolares para fomentar el interés por la cultura y la arqueología.

Inscripción previa

El Museo Canario señala que esta propuesta busca, además, dar a conocer las colecciones y contenidos del centro mediante una experiencia adaptada al público infantil.

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La participación requiere inscripción previa, que podrá realizarse para la sesión del 14 de julio o para la del 15 de julio, en función de la jornada elegida.

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