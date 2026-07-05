El Museo Canario invita a los niños a descubrir cómo vivían los antiguos habitantes de Gran Canaria este verano
El centro organizará los días 14 y 15 de julio un taller dirigido a menores de entre 7 y 12 años con actividades prácticas sobre la cultura aborigen
El Museo Canario ha programado para los próximos 14 y 15 de julio el taller infantil 'De vacaciones en la isla de los canarios', una propuesta educativa con la que acercará a niños y niñas de entre 7 y 12 años a la historia, la cultura y las formas de vida de los antiguos pobladores de Gran Canaria.
La actividad se desarrollará de 10:30 a 12:30 horas y permitirá participar en una única sesión o asistir a las dos jornadas para completar la experiencia.
Un viaje al pasado de la isla
A través de contenidos divulgativos y diferentes dinámicas prácticas, los participantes conocerán cómo era la vida en la Gran Canaria prehispánica. Entre las actividades previstas se incluye la construcción de un poblado inspirado en las viviendas aborígenes y la experimentación con algunos de los materiales empleados por los antiguos canarios.
El objetivo de la iniciativa es acercar el patrimonio histórico de la isla a los más pequeños de una forma didáctica y participativa, aprovechando el periodo de vacaciones escolares para fomentar el interés por la cultura y la arqueología.
Inscripción previa
El Museo Canario señala que esta propuesta busca, además, dar a conocer las colecciones y contenidos del centro mediante una experiencia adaptada al público infantil.
La participación requiere inscripción previa, que podrá realizarse para la sesión del 14 de julio o para la del 15 de julio, en función de la jornada elegida.
- Viva Suecia, tras el concierto de Lauryn Hill en Granca Live Fest: “Como en todos los curros, hay compañeros de mierda”
- Cierre de la GC-1 desde mañana domingo hasta el miércoles: tramos y horarios afectados
- Controlado el conato de incendio en Tejeda
- El bar del sur de Gran Canaria donde los calamares son la especialidad de la casa: raciones generosas y precios económicos
- La Lotería Nacional toca en Gran Canaria
- El primer premio de la Lotería Nacional toca en Gran Canaria
- Una playa de Gran Canaria, laboratorio mundial para identificar el origen de los plásticos que llegan del mar
- El rincón favorito de Anabel Pantoja (39 años) en Gran Canaria para desconectar: un pueblo pesquero, playas tranquilas y sol casi todo el año